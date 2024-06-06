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Yağmur Çevik'ten Kendisine "Yeni Yetme" Diye Laf Atan Bircan Bali'ye Tokat Gibi Cevap!

Yağmur Çevik'ten Kendisine "Yeni Yetme" Diye Laf Atan Bircan Bali'ye Tokat Gibi Cevap!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.06.2024 - 18:57

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz masasından kendi isteğiyle kalktığını duyurmasıyla gündeme bomba gibi düşen Yağmur Çevik'e fena sardı. Genç magazincinin kalktığı koltuğa oturan Bali'nin 'yeni yetme' çıkışı tepki toplarken Yağmur Çevik'ten de kapak gibi yanıt gecikmedi.

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Yağmur Çevik, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan kaosun bir an olsun eksik olmadığı Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Arto ve Hande Sarıoğlu'yla beraber yorumculuk yapıyordu.

Yağmur Çevik, Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan kaosun bir an olsun eksik olmadığı Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Arto ve Hande Sarıoğlu'yla beraber yorumculuk yapıyordu.

Özellikle spor spikerliğinden magazine adım atan Hande Sarıoğlu'yla sıkça tartışan Çevik geçtiğimiz gün kendi rızasıyla programdan ayrıldığını duyurdu.

Özellikle spor spikerliğinden magazine adım atan Hande Sarıoğlu'yla sıkça tartışan Çevik geçtiğimiz gün kendi rızasıyla programdan ayrıldığını duyurdu.

Tüm detayları da bu haberimizde anlatmıştık:

Çevik'in ayrılmasından sonra boşa çıkan koltuğa da programın eski simalarından Bircan Bali oturdu. Bali, programa döner dönmez kaos yaratan iddialarla ortalığı birbirine kattı.

Çevik'in ayrılmasından sonra boşa çıkan koltuğa da programın eski simalarından Bircan Bali oturdu. Bali, programa döner dönmez kaos yaratan iddialarla ortalığı birbirine kattı.

Kendisi tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında akıl almaz iddialarla dikkatleri üzerine çekti:

Yaşanaları anbean takip eden Çevik, hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürülen Bali hakkında "Şimdi görelim seni Bircan Bali" yorumunda bulundu.

Yaşanaları anbean takip eden Çevik, hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürülen Bali hakkında "Şimdi görelim seni Bircan Bali" yorumunda bulundu.

Söz konusu bu paylaşımı gören Bircan Bali ise "hazımsızlığa ne iyi gelir?" sorusunun yapıştırıldığı bir video yayınladı. Bali'nin Çevik'in adını vermeden "beş aylık yeni yetme" demesi ortalığı bir kez daha kızıştırdı.

Söz konusu bu paylaşımı gören Bircan Bali ise "hazımsızlığa ne iyi gelir?" sorusunun yapıştırıldığı bir video yayınladı. Bali'nin Çevik'in adını vermeden "beş aylık yeni yetme" demesi ortalığı bir kez daha kızıştırdı.
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Bali'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşımı bırakalım buraya önce...

Tabii kendisine böylesine bir laf gelince sessiz kalmayan Çevik de "yeni yetme magazincileri kenara alıp, gerçek magazincileri piste alma zamanı" dedi.

Tabii kendisine böylesine bir laf gelince sessiz kalmayan Çevik de "yeni yetme magazincileri kenara alıp, gerçek magazincileri piste alma zamanı" dedi.

Bununla da yetinmeyen Yağmur Çevik bir de "Umarım bir daha boyunuzdan büyük konuşup, hareket etmezsini" diyerek gönderme yaptı.

Bununla da yetinmeyen Yağmur Çevik bir de "Umarım bir daha boyunuzdan büyük konuşup, hareket etmezsini" diyerek gönderme yaptı.

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