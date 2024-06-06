Yağmur Çevik'ten Kendisine "Yeni Yetme" Diye Laf Atan Bircan Bali'ye Tokat Gibi Cevap!

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz masasından kendi isteğiyle kalktığını duyurmasıyla gündeme bomba gibi düşen Yağmur Çevik'e fena sardı. Genç magazincinin kalktığı koltuğa oturan Bali'nin 'yeni yetme' çıkışı tepki toplarken Yağmur Çevik'ten de kapak gibi yanıt gecikmedi.