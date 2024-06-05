Dilan Polat İki Aydır Serbest mi? Magazine Dönen Bircan Bali’den Ortalığı Karıştıran İddia!
Dilan Polat İki Aydır Serbest mi? Magazine Dönen Bircan Bali’den Ortalığı Karıştıran İddia!
Ekranlardaki magazin programına geri dönen Bircan Bali'nin 'benim iddiam' diyerek ortaya attığı Dilan Polat haberi ortalığı birbirine kattı. Bali, tutuklu bulunan Dilan Polat'ın iki aydır ne cezaevinde ne de hastanede olduğu söylemesi büyük olay oldu!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere birçok suçlamayla 4 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın gündemden düşmek bilmiyor.
Günden güne büyüyen ve bir o kadar da merakla takip edilen Polatgiller dosyasında her geçen gün yeni bir olay ortaya çıkıyor.
Örneğin; geçtiğimiz günlerde tutuklu yargılanan Engin Polat hakkında yeni bir iddianame hazırlanmış ve hakkında 9 yıla kadar hapsi istenmişti.
Bir yandan komşularıyla birbirlerine girdikleri için ayrı bir dava açılan fenomen çiftten Dilan Polat'ın güzellik merkezinde bir müşterisinin yüzünün yakıldığı iddiası patladı.
Olayların ve şoke eden iddiaların ardı ardına gündeme geldiği dönemde bir iddia da magazin programına geri dönen Bircan Bali'den geldi.
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"İddia Bircan Bali'nin iddiasıdır" diyerek konuşmaya başlayan Bali, Dilan Polat'ın iki aydır serbest olduğunu öne sürdü.
Bircan Bali, ne "intihar" iddiaları sonrası yatırıldığı söylenen Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde ne de cezaevinde olduğunu belirttiği Polat'ın kendi evi dışında bir evde kaldığını iddia etti.
İyi aydır çocuklarıyla vakit geçirdiğini söylediği Dilan Polat'ın basından uzak olan arkadaşlarıyla da saatlerce sohbet edip vakit geçirdiğini söylendi.
Bali'nin "Bir de yakın zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan bir fotoğrafı gelecek. Bilinçsiz çekildiği söylenecek, tam anlamıyla bilinçli bir fotoğraf öyle bir tedavi yok" iddiası da ortalığı fena karıştırdı.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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Bu iddiaların şoke etmesinin ardından yayına bağlanan Polat ailesinin olaylı avukatı Hüseyin Kaya ise söylenenleri net bir dille yalanladı:
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Bana gayet de mantıklı geldi valla bu iddia
Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? 😉
Böyle birseyin mümkünatı yok.