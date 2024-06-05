Bahar'ın 'Çağla'sı Elit Andaç Çam Boşanma Süresinde Öpüşürken Görüntülendiği Bülent Parlak Sorusuyla Terledi

Bahar'da rol alan Elit Andaç Çam, geçtiğimiz yıl Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden tanıdığımız Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülenmişti. Magazin Burada'nın özel haberine göre; güzel oyuncu önceki gün katıldığı ödül töreninde aldığı evlilik sorusu üzerine ufak çaplı bir ter döktü.