Bahar'ın 'Çağla'sı Elit Andaç Çam Boşanma Süresinde Öpüşürken Görüntülendiği Bülent Parlak Sorusuyla Terledi
Bahar'ın 'Çağla'sı Elit Andaç Çam Boşanma Süresinde Öpüşürken Görüntülendiği Bülent Parlak Sorusuyla Terledi
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C70uTwvNtpl/
Bahar'da rol alan Elit Andaç Çam, geçtiğimiz yıl Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden tanıdığımız Bülent Emrah Parlak ile öpüşürken görüntülenmişti. Magazin Burada'nın özel haberine göre; güzel oyuncu önceki gün katıldığı ödül töreninde aldığı evlilik sorusu üzerine ufak çaplı bir ter döktü.
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Ekranlara damgasını vuran Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı "Bahar"ın biricik dostu "Çağla"ya hayat veren Elit Andaç Çam performansıyla büyük beğeni topluyor.
Kariyeri kadar özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bu sefer de aşk hayatıyla gündemimizdeki yerini aldı.
tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu ve Ömer Can’ın özel haberine göre, Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Bülent Emrah Parlak'ın Taksim sokaklarında öpüştüğü kadının Elit Andaç Çam olduğu ileri sürülmüştü.
Ünlü oyuncunun o dönem 2019 yılında evlendiği Aziz Caner İnan ile boşanma dönemindeyken 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile görüntülenmesi epey konuşulmuştu.
Bu haberden sonra 4 yıllık evliliği tek celsede biten Çam, şimdilerde Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşamaya devam ediyor.
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Başarılı oyuncu geçtiğimiz akşam düzenlenen 25. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine katılanlardan biri oldu.
Magazin Burada'nın özel haberine göre, törende sorulara yanıt veren Elit Andaç 'Nikah şekerini ne zaman yeriz?' sorusuna 'Hiç öyle şeyler yok. Hayat çok güzel böyle. İyiyiz böyle' diye yanıt verdi.
"Evlilik aşkı öldürür mü?' diye sorulunca bir tur daha ter döken Elit Andaç Çam "Aşkı her şey öldürebilir. Evlilikte bunlardan biri olabilir ama evlenmemekte aşkı öldürebilir. O yüzden bilmiyorum. Hepimiz ölümlüyüz ya aşkta ölümlü. O yüzden yapacak bir şey yok" dedi.
Elit Andaç Çam'ın röportajını da buradan izleyebilirsiniz:
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