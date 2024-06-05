Sokak Hayvanları İçin Adeta Seferberlik Başlatan Minik Serçe'miz Sezen Aksu'dan Alkışlanacak Hareket!
Sokak Hayvanları İçin Adeta Seferberlik Başlatan Minik Serçe'miz Sezen Aksu'dan Alkışlanacak Hareket!
AK Parti'nin sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasal düzenlemesine tepki gösteren isimlerden biri de Sezen Aksu olmuştu. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in özel haberine göre; hayvan sevgisiyle tanıdığımız Minik Serçe sokaktaki canlılar için seferberlik ilan etti.
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Birkaç haftadır gündemimizden düşmeyen sokaklardaki patili dostlarımız için ortalık ayağa kalkmış durumda.
Hayvansevenlerin yüreğini derinden yaralayıp tepkilerini toplayan yasa tasarısı sonrası geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da "Kadınlar, çocuklar, hayvanlar için adalet" sloganıyla büyük bir miting düzenlendi.
Düzenlenen mitinge katılan binlerce insan arasında yakından tanıdığımız ünlü isimler de vardı elbette...
Binlerce köpeğin öldürülmesiyle sonuçlanacak bu yasa tasarısını kabul etmeyen isimlerden biri de Sezen Aksu oldu.
Hayvanlara olan sevgisiyle gönlümüzdeki tahtını daha da kalıcı hale getiren Minik Serçe sevenlerine konuyla ilgili mektup yazmış ve sözlerine "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor…" diyerek başlamıştı.
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"Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir?"
Sokak hayvanları için sadece bu mektubu yazmakla yetinmeyen Sezen Aksu'dan alkışlanacak bir hareket daha geldi.
Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in özel haberine göre; Minik Serçe'miz Bodrum'daki evinin bahçesinde sokaktaki kedi ve köpekler için yaşam alanı oluşturdu.
Evde olmadığı zamanları da unutmayan Sezen Aksu, patili dostların bakımı için maaşlı bir personel de tuttu.
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