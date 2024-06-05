Sokak Hayvanları İçin Adeta Seferberlik Başlatan Minik Serçe'miz Sezen Aksu'dan Alkışlanacak Hareket!

AK Parti'nin sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren yasal düzenlemesine tepki gösteren isimlerden biri de Sezen Aksu olmuştu. Aramızda Kalmasın'dan Umut Ünver'in özel haberine göre; hayvan sevgisiyle tanıdığımız Minik Serçe sokaktaki canlılar için seferberlik ilan etti.