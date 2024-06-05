“Sıkıntı Yaşatırım Sana”: Rapçi Uzi Konser Anında Çakmak Atan Seyircisine Tehditkar Sözler Savurdu!
“Sıkıntı Yaşatırım Sana”: Rapçi Uzi Konser Anında Çakmak Atan Seyircisine Tehditkar Sözler Savurdu!
Yeni nesil rapçi şarkıcıları arasında epey popüler olan Uzi geçtiğimiz gün verdiği bir konserindeki sözleriyle gündem yarattı. Ünlü rapçi sahneye çakmak atan bir dinleyicisine tehditkar sözler savurdu.
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"Kan" adlı albümünde yer alan 'Krvn' ve 'Umrumda Değil' gibi parçalarla adını duyurmayı başaran Uzi (gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya) son dönemin en popüler rap şarkıcılarından biri oldu.
Adını duymayanların bile birçok şarkısını sosyal medya üzerinden dinlediği Uzi'nin hayran kitlesi de kısa zaman içinde epeyce genişledi diyebiliriz.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray için bestelediği "Şampiyon" marşını yayınlayarak sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü fetheden genç rapçi Rams Park'ta da sahnede çıkmıştı.
Bu dönemde sahnelere tam gaz devam eden Uzi geçtiğimiz gün yeniden hayranlarıyla bir araya geldi.
Sahnede kendisine çakmak atan bir dinleyicisine epey sinirlenen Uzi "Sakın bir daha görmeyeyim o çakmağı. Vallahi alırım seni buraya, vallahi sıkıntı yaşatırım sana. Tamam?" diyerek tehditkar sözler söylemesi sosyal medyada gündem oldu.
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"Popbizde" hesabından paylaşılan o görüntüleri de
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