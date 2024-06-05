Yağmur Çevik Deprem Etkisi Yaratan Açıklamasıyla Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldığını Duyurdu!
Yağmur Çevik Deprem Etkisi Yaratan Açıklamasıyla Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldığını Duyurdu!
Söylemezsem Olmaz masasındaki bitmek bilmeyen kaosa uzun süre maruz kalan Yağmur Çevik sunuculuk koltuğundan kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Çevik'ten sonra boş kalan koltuğa ise yapımın eski simalarından biri tekrar oturdu.
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Ekranların kaos ve sansasyonun bir an olsun eksik olmadığı magazin programı Söylemezsem Olmaz'ı duymayan kalmamıştır. Bir dönem Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in sunduğu yapımda köklü bir sunucu değişikliğine gidilmişti.
Tek tek yapımdan ayrılan bu isimlerin yerine de Didem Delen, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel ve Bilal Özcan gelmişti.
Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında yayınlanan programda bir büyük değişiklik olmuş "@blogyagmuru" hesabının sahibi olan Yağmur Çevik, spor spikeri Hande Sarıoğlu ve yapımın olaylı yüzü Arto gelmişti
Tansiyonun bir al düşmediği yapımın birçok bölümünde Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu'nun birbirlerine girdiklerine de şahit olmuştuk.
Hayran kitlesi epey bir geniş olan Çevik'e sürekli "sen buraya daha ne kadar katlanacaksın?" gibi yorumlar geliyordu.
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Veee beklenen son geldi! Sosyal medya hesabından deprem etkisi yaratacak açıklamalarda bulunan magazin yorumcusu Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz ekibinden ayrıldığını duyurdu.
Yağmur Çevik'in Instagram hesabından "Söylemezsem Olmazdı👋💜" notuyla paylaştığı açıklamaları da buradan görebilirsiniz:
"Benim için asıl olan bildiklerimi sizlerle filtresiz paylaşmak... Ama bunu yaparken de mahremiyete olan saygıyı köşeye atmamaktı... "
Bu arada Söylemezsem Olmaz'ın boş kalan sunucu koltuğuna kim oturacağı da merak konusu olmuştu. Ardından resmi hesaptan bir "Günaydın 💖 Söylemezsem Olmaz'da efsane geri döndü 🤩 Bircan Bali yeniden bizimle birlikte 🕺💃" notuyla bu paylaşım yapıldı.
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