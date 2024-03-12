Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Konuşan Söylemezsem Olmaz Ekibi Canlı Yayında Yine Kavga Etti!

Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu arasında ipler bir kez daha gerildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin gerçek mi yoksa pr mı olduğunu konuşan sunucuların tartışmasına Arto da dahil oldu. İmalı laflar havada uçuştu!