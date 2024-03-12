Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Konuşan Söylemezsem Olmaz Ekibi Canlı Yayında Yine Kavga Etti!
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'i Konuşan Söylemezsem Olmaz Ekibi Canlı Yayında Yine Kavga Etti!
Söylemezsem Olmaz programının yeni sunucuları Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu arasında ipler bir kez daha gerildi. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ilişkisinin gerçek mi yoksa pr mı olduğunu konuşan sunucuların tartışmasına Arto da dahil oldu. İmalı laflar havada uçuştu!
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"Ateşe Düştüm" şarkısıyla hayatımıza giren Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk dedikoduları magazin gündeminin en bomba olaylarından bir tanesi oldu.
İlk başlarda gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileri son günlerde kameralara yansımaya da başladı. Hatta ikilinin sosyal medyada emojileşmesi çok konuşuldu.
Bir ara ayrıldıkları öne sürülen Serenay ve Mert arasındaki bu ilişkinin bir iş birliği olduğu iddiaları da yok değil.
Maslak'ta bir mekanda konser veren Mert Demir'e sürpriz yapan Serenay Sarıkaya'nın kulise gidip sevgilisini dinlemesi de epey dikkat çekti.
Söylemezsem Olmaz masasında da bu konu detaylarıyla konuşulmaya başlandı. Şarkı çıkarmak gibi bir hayali olan Serenay'ın pr yüzünden Mert'le birliktelik yaşadığı hakkında konuşulurken stüdyo bir anda gerildi.
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Serenay ve Mert'in ele ele ortalıkta görülmezse bunun bir pr ilişkisi olduğunu vurgulayan Yağmur Çevik'in sözünü Arto kesti. Arto, "Bu kız, Sezen Aksu'ya gitse 'kraliçem hoş geldin gel sana en güzel şarkımı vereyim' der" ifadelerini kullandı.
Çevik, bunun üzerine "Ben zannetmiyorum" diyince bu sefer de söze "Sen Serenay'ı sevmiyorsun" diyerek Hande Sarıoğlu girdi.
Bu lafa sinirlenen Çevik, "arkadaşlar, lütfen! Bu yorumlar bana küçük hafıza yorumları geliyor" dedi. Altta kalmayan Sarıoğlu da "Nasıl yani? Biz de senin için şu anda Serenay'la ilgili yapmış olduğun para konusunda küçük hafızalısın diyoruz" ifadeleriyle çıkıştı.
Yağmur Çevik de "Bir insan hakkında yorum yapıyorsan, sevmiyor demek ne demek ya! Böyle saçma bir yorum olabilir mi?! Bağdaştırmayın böyle saçma sapan yorumlar!" diyerek sinirlendi.
Hande Sarıoğlu'nun "Mert ve Serenay iddialarının çok arkasındasın" sözlerinden sonra yaşanan tartışmanın ardından biraz daha gerilen Yağmur Çevik "Hande, bana gerizekalı muamalesi yapma aşkım benim ya!" diyerek sitemini belli etti!
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