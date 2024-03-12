Mehmet Ali Erbil'in Survivor'da Hırsızlık Yapan Müstakbel Damadı Poyraz'ı Koruma Şekli Dikkat Çekti!
Mehmet Ali Erbil'in Survivor'da Hırsızlık Yapan Müstakbel Damadı Poyraz'ı Koruma Şekli Dikkat Çekti!
Suların bir an bile durulmadığı Survivor All Star adasında ortalık bir kez daha karıştı. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden olan Poyraz hırsızlık şokuyla gündeme bomba vurdu. Sunucu Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı vereceğini söylediği Poyraz'a, müstakbel kayınbabası Mehmet Ali Erbil'den destek geldi!
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024'te kaos dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Programın izleyicileri de bugün ne olacak acaba diye gözlerini ekranlardan ayıramıyor adeta.
Acil Durum Konseyi düzenleyerek hepimizi hayrete düşüren Acun Ilıcalı'nın "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay daha önce hiç olmadı" sözleri de büyük gündem yarattı.
"Ne olup bitiyor?" diye hayrete düştüğümüz anlarda konunun Mavi takım üyesi Poyraz'la ilgili olduğunu anladık.
Dominikli bir ailenin evine hırsızlık yapmak için girdiğini söyleyen Ilıcalı konseyde şu ifadeleri kullandı:
Yaşananlar karşısında şaşkına dönen Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim. Fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı. Ve konunun muhatabı Poyraz! Akıl tutulması yaşadım. Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz" dedi.
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Acun Ilıcalı'nın 10 ödülden men ettiği Yiğit Poyraz'ın hırsızlık şoku sosyal medyanın da gündemine oturdu elbette.
Şu sıralar kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yaşadığı aşk yüzünden kızı Yasmin'le arası bozulan Mehmet Ali Erbil konuyla ilgili açıklama yapmaktan geri durmadı.
Aranızda "peki neden?" diye soranlar olacaktır. Çünkü Yiğit Poyraz, Mehmet Ali Erbil'in biricik kızı Yasmin'le aşk yaşıyor.
Bir süredir kızı Yasmin'le epey romantik bir ilişki yaşayan ve müstakbel damadı olarak gördüğü Poyraz'ın bu durumu hakkında Söylemezsem Olmaz sunucusu Arto'ya mesajla açıklama yaptı.
Poyraz'ı savunan Mehmet Ali Erbil "Poyraz Robert Koleji ve Boğaziçi mezunu. Bu yarışma neler yaptırıyor insana. Tek değilmiş, çete olarak yapmışlar. Poyraz gayet saygın bir aileden geliyor. Bu kadar üzerine gitmesinler" ifadeleriyle dikkat çekti.
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