Kedisinin Yanlış Tedavi Yüzünden Öldüğünü Öne Süren Sosyal Medya Fenomeni Veterinere Saldırdı!
Kedisinin Yanlış Tedavi Yüzünden Öldüğünü Öne Süren Sosyal Medya Fenomeni Veterinere Saldırdı!
Son dönemlerin en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan Nurseli Aksoy gündeme bomba gibi düştü. Dördüncü kattan düşen kedisini veterinere götüren fenomenin ameliyat edilen kedisi hayatını kaybedince olanlar oldu. Kardeşiyle beraber veterinere giden fenomen klinikteki çalışanlarla arbede yaşadı.
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Sosyal medyanın dikkat çeken fenomenlerinde olan Nurseli Aksoy gündemin öne çıkan ismi oldu. Geçtiğimiz gün fenomenin sevimli kedisi dördüncü kattan aşağıya düştü.
Patili dostunu tedavi ettirmek isteyen Aksoy, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki bir veterinerin kapısını çaldı.
Küçük kedinin düştükten sonra çekilen son videosunda bir bacağının sargılı olduğu gözüküyor. Nurseli Aksoy tedavi için bıraktığı kedisinin öldüğü haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdiği öne sürüldü.
Bir cep telefonu ile çekilen görüntülerde sinir krizi geçiren fenomenin etrafta bağırdığı anlar da kaydedildi.
Kanal D Ana Haber'in özel haberinde de Nurseli Aksoy'un kedisinin ölüm haberini aldıktan sonra veterineri bastığı anlar anbean kaydedildi.
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O anları da buradan izleyebilirsiniz:
Arbedenin çıktığı kliğine bir süre polis ekibi intikal etti. Çalışanlarla kavga eden Nurseli Aksoy olayın ardından karakola giderek veteriner hakkında şikayetçi oldu.
Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde paylaşım yapan fenomen "Kedimi öldürdünüz. Allah belanızı versin! Yanlış tedavi uyguladınız, öldürdünüz kedimi. Ama müfettiş gelecek, hayvan hakları derneği konu ile ilgili herkese ulaşacağım" ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında da "Oranın kapanması için videoları her yere ulaştıracağım. Onların ceza alması için ne kadar avukatım varsa hepsi devreye girecek. O veterinerin kapanması için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Nurseli Aksoy'un paylaşımını da buradan izleyebilirsiniz:
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