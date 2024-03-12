Kedisinin Yanlış Tedavi Yüzünden Öldüğünü Öne Süren Sosyal Medya Fenomeni Veterinere Saldırdı!

Son dönemlerin en dikkat çeken sosyal medya fenomenlerinden biri olan Nurseli Aksoy gündeme bomba gibi düştü. Dördüncü kattan düşen kedisini veterinere götüren fenomenin ameliyat edilen kedisi hayatını kaybedince olanlar oldu. Kardeşiyle beraber veterinere giden fenomen klinikteki çalışanlarla arbede yaşadı.