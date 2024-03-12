Evlat Acısına Dayanamayan Sinan Ateş'in Babasının Son Mektubu: "Neden Sinan’ı Vurdurtanlar Tutuklanmıyor?"
Evlat Acısına Dayanamayan Sinan Ateş'in Babasının Son Mektubu: "Neden Sinan’ı Vurdurtanlar Tutuklanmıyor?"
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in dün vefat eden babası Musa Ateş'in oğlu için yazdığı son mektup ortaya çıktı.
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara’da evinden çıkarken uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülmüştü.
Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş, evlat acısına daha fazla dayanamayarak dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Ayşe Ateş, eşi için geçtiğimiz yıl ‘Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda’ adlı bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta her aile üyesi gibi baba Musa Ateş’in oğlu için kaleme aldığı bir yazı yer aldı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı o yazıda şu ifadeler yer aldı 👇
"Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan’ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan’ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?"
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"Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan’ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan’ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?"
Musa Ateş, bugün Emir Sultan Mezarlığı’nda yatan oğlunun yanına defnedilecek.
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