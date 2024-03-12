Evlat Acısına Dayanamayan Sinan Ateş'in Babasının Son Mektubu: "Neden Sinan’ı Vurdurtanlar Tutuklanmıyor?"

'Ben Sinan’a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim.

Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden? Aklım almıyor, yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler!'

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