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Evlat Acısına Dayanamayan Sinan Ateş'in Babasının Son Mektubu: "Neden Sinan’ı Vurdurtanlar Tutuklanmıyor?"

Evlat Acısına Dayanamayan Sinan Ateş'in Babasının Son Mektubu: "Neden Sinan’ı Vurdurtanlar Tutuklanmıyor?"

sinan ateş Musa Ateş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.03.2024 - 10:29

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in dün vefat eden babası Musa Ateş'in oğlu için yazdığı son mektup ortaya çıktı. 

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara’da evinden çıkarken uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülmüştü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 günü Ankara’da evinden çıkarken uğradığı silahlı suikast sonucu öldürülmüştü.

Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş, evlat acısına daha fazla dayanamayarak dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş, evlat acısına daha fazla dayanamayarak dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ayşe Ateş, eşi için geçtiğimiz yıl ‘Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda’ adlı bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta her aile üyesi gibi baba Musa Ateş’in oğlu için kaleme aldığı bir yazı yer aldı.

Ayşe Ateş, eşi için geçtiğimiz yıl ‘Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda’ adlı bir kitap yayınlamıştı. Bu kitapta her aile üyesi gibi baba Musa Ateş’in oğlu için kaleme aldığı bir yazı yer aldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı o yazıda şu ifadeler yer aldı 👇

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın köşesine taşıdığı o yazıda şu ifadeler yer aldı 👇

'Ben Sinan’a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. 

Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden? Aklım almıyor, yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler!'

Kaynak

"Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan’ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan’ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?"

"Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan’ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve müslümanlık idi. Demek ki Sinan’ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve müslümanlığa düşman. Kim bunlar?"
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"Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan’ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan’ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?"

"Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan’ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan’ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?"

Facebook’ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. 

(Firavun’a karşı olmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir) yazıyordu. 

Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez, benim yanımda olun. 

Benim evladım Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz.”

Musa Ateş, bugün Emir Sultan Mezarlığı’nda yatan oğlunun yanına defnedilecek.

Musa Ateş, bugün Emir Sultan Mezarlığı’nda yatan oğlunun yanına defnedilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumalar 👇

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