Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş Hayatını Kaybetti!
Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Babası Musa Ateş Hayatını Kaybetti!
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in babası Musa Ateş (64), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de, Çankaya'daki evinden çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili yargılama henüz iddianame hazır olmadığı için başlamazken, Sinan Ateş için adalet arayan baba Musa Ateş'ten bugün acı haber geldi.
DHA'nın aktardığına göre, Sinan Ateş’in Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, sahura kalktıktan sonra fenalaştı.
Yakınlarının ihbarıyla eve sevk edilen sağlık ekipleri, Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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