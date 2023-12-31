Sinan Ateş'e Yapılan Suikastının Yıldönümünde Düzenlenen Anmada Saniye Ateş İsyan Etti
Sinan Ateş'e Yapılan Suikastının Yıldönümünde Düzenlenen Anmada Saniye Ateş İsyan Etti
Geçen yıl suikast ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e anma yapıldı. Ateş'in annesi Saniye Ateş isyan etti.
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30 Aralık 2022'de Ankara'da suikast ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Bursa'da anıldı.
Ateş'in suikastının yıldönümü için Emirsultan Camii'nde okunan mevlütün ardından, Ateş'in Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma gerçekleştirildi.
İYİ Parti ve CHP'den milletvekilleri ile yöneticilerin de katıldığı anmaya Sinan Ateş'in ailesi ve annesi Saniye Ateş de katıldı.
Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, kardeşi için büyük bir savaş verdiklerini fakat bir sene geçmesine rağmen hala bir iddianame olmadığını söyledi.
Selma Ateş, konuşmasının devamında "Herkes bildiğini söylesin, bizler de huzura erelim. Çünkü benim kardeşimin her damla kanının hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. İstediğimiz odur ki adalet yerini bulsun. Tek isteğimiz budur. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" ifadelerini kullandı.
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Ateş’in eşi Ayşe Ateş ise, "İntikam değil, adalet istiyoruz." dedi.
Sinan Ateş'in mezarının başında ağlayan anne Ateş, katilin Milliyetçi Hareket Partisi’nde olduğunu söyledi.
Saniye Ateş, "Bu kadar mı insafsızlar? Benim iki tane yavrumun boynunu büktüler. Benim yavrularım babasını gördüğünde televizyona sarılıyor baba diye. Ben yavrumun yollarını gözledim. Ben bir kere daha öldüm, Ankara’da kurşunlar bana sıkıldı. O kurşunlar ciğerlerime girdi benim. Ben yavrumu nasıl yetiştirdim bilmiyorlar." dedi.
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