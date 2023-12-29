Silinen Yazışmalardan Çıktı: Sinan Ateş’in Ev Adresini Ülkü Ocakları Başkanı Bulmaya Çalışmış

Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zanlıların silinen mesajları kurtarıldı ve bilirkişinin sunduğu raporda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın, tutuklu bulunan komiserden Sinan Ateş’in ev adresini sorduğu yer aldı.