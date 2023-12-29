Silinen Yazışmalardan Çıktı: Sinan Ateş’in Ev Adresini Ülkü Ocakları Başkanı Bulmaya Çalışmış
Silinen Yazışmalardan Çıktı: Sinan Ateş’in Ev Adresini Ülkü Ocakları Başkanı Bulmaya Çalışmış
Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmişti. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Zanlıların silinen mesajları kurtarıldı ve bilirkişinin sunduğu raporda Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın, tutuklu bulunan komiserden Sinan Ateş’in ev adresini sorduğu yer aldı.
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Sinan Ateş’in, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı uzun süre gündemde kalmıştı. Olayla ilgili toplam 22 kişini tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; Sinan Ateş’inde tutuklu bulunan ve cinayetten sonra tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırdığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş’ın silinen telefon mesajlarına ulaşıldı. Bilirkişinin raporunda; Ateş’in öldürülmesinden dokuz ay öncesinden başlanarak takip edildiği yer aldı.
Raporda yer verilen yazışmalardan birinde Demirbaş, soruşturma kapsamında tutuklanan cinayet büroda görevli Komiser M.E.A.’ya, “Amirim bizim GB (Genel Başkan) istedi de, 0505 …. telefon numarası, adres lazım bize sana zahmet olmazsa” şeklinde mesaj gönderiyor. M.E.A da numarayı sistemden sorguladıktan sonra, Sinan Ateş’i kastederek, “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara” yanıtını veriyor. Demirbaş’ın cevabı ise “Aynen reis, onun ipini çekmişler” oluyor.
Yazışmalarda Sinan Ateş’in, kendisinden sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı’na getirilen Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatıyla takibe alındığını gösteren bilgiler yer aldı.
Bilirkişi raporundaki yazışmalara göre; Demirbaş, eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu’dan gelen Ateş’in konum bilgilerini Yıldırım’a “Araştırmalarım devam ediyor efendim, az önce böyle bilgi aldım, arz ederim” diyerek iletiyor.
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Bilirkişi raporunda yer verilen görsellerden bazıları 👇
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