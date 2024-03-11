Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Eylem Tok Olayındaki Gizemli Kişi Aranıyor: "Ünlü Medya Patronunun Oğlunun" Saklandığı İddiası!

Eylem Tok Olayındaki Gizemli Kişi Aranıyor: "Ünlü Medya Patronunun Oğlunun" Saklandığı İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
12.03.2024 - 00:38

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza hakkında yeni bir detay ortaya çıktı! Gazeteci Emrullah Erdinç, araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun ünlü bir medya patronunun oğlu olduğunun ve saklandığının iddia edildiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi.

Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi.

Oğlunun kendisinden habersiz bir şekilde arabayı aldığını ifade eden Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunun darp edilebileceği ihtimalinden korktuğu için yurt dışına kaçtıklarını belirtti.

Fakat mesele bununla da kapanmadı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eylem Tok'un aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.

Fakat mesele bununla da kapanmadı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eylem Tok'un aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.

Skandal kazayla ilgili her gün tüyler ürpertici yeni detaylar ortaya çıkarken konuya dair bir paylaşım da gazeteci Emrullah Erdinç'ten geldi.

Skandal kazayla ilgili her gün tüyler ürpertici yeni detaylar ortaya çıkarken konuya dair bir paylaşım da gazeteci Emrullah Erdinç'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Emrullah Erdinç, Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazada iki araçta toplamda 10 çocuğun olduğunun belirlendiğini ve yurt dışına kaçan T.C. hariç 8 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Emrullah Erdinç, Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazada iki araçta toplamda 10 çocuğun olduğunun belirlendiğini ve yurt dışına kaçan T.C. hariç 8 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.

Ardından skandal kazayla ilgili savcılığı harekete geçiren bir iddianın ortaya atıldığını ve kazadaki gizemli kişinin arandığını açıkladı.

Ardından skandal kazayla ilgili savcılığı harekete geçiren bir iddianın ortaya atıldığını ve kazadaki gizemli kişinin arandığını açıkladı.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın avukatlarının, savcılığa olay yerinde bulunan ve adı geçmeyen 10. şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Erdinç, "Araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun, ünlü bir medya patronunun oğlu olduğu iddia edildi." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın avukatlarının, savcılığa olay yerinde bulunan ve adı geçmeyen 10. şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Erdinç, "Araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun, ünlü bir medya patronunun oğlu olduğu iddia edildi." ifadelerini kullandı.

👇

👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
6
5
1
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?