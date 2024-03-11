Eylem Tok Olayındaki Gizemli Kişi Aranıyor: "Ünlü Medya Patronunun Oğlunun" Saklandığı İddiası!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza hakkında yeni bir detay ortaya çıktı! Gazeteci Emrullah Erdinç, araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun ünlü bir medya patronunun oğlu olduğunun ve saklandığının iddia edildiğini açıkladı.