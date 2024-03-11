Eylem Tok Olayındaki Gizemli Kişi Aranıyor: "Ünlü Medya Patronunun Oğlunun" Saklandığı İddiası!
Eylem Tok Olayındaki Gizemli Kişi Aranıyor: "Ünlü Medya Patronunun Oğlunun" Saklandığı İddiası!
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümlü kaza hakkında yeni bir detay ortaya çıktı! Gazeteci Emrullah Erdinç, araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun ünlü bir medya patronunun oğlu olduğunun ve saklandığının iddia edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olaydan kısa bir süre sonra T.C.'nin yazar annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada büyüyen tepkilerin ardından oğlu ve kendisi için yakalama kararı çıkartılan anne Eylem Tok'tan açıklama gecikmedi.
Fakat mesele bununla da kapanmadı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Eylem Tok'un aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan oğlunu Amerika'ya kaçırdığını açıkladı.
Skandal kazayla ilgili her gün tüyler ürpertici yeni detaylar ortaya çıkarken konuya dair bir paylaşım da gazeteci Emrullah Erdinç'ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emrullah Erdinç, Oğuz Murat Acı’nın hayatını kaybettiği kazada iki araçta toplamda 10 çocuğun olduğunun belirlendiğini ve yurt dışına kaçan T.C. hariç 8 kişinin ifadesinin alındığını belirtti.
Ardından skandal kazayla ilgili savcılığı harekete geçiren bir iddianın ortaya atıldığını ve kazadaki gizemli kişinin arandığını açıkladı.
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı’nın avukatlarının, savcılığa olay yerinde bulunan ve adı geçmeyen 10. şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Erdinç, "Araçta bulunan ve adı dosyada geçmeyen onuncu çocuğun, ünlü bir medya patronunun oğlu olduğu iddia edildi." ifadelerini kullandı.
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda