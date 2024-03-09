Çocuğuyla Yurt Dışına Kaçan “Yazar” Eylem Tok’un Mihr Kitabı Nasıl Çok Satanlara Girdi?
Çocuğuyla Yurt Dışına Kaçan “Yazar” Eylem Tok’un Mihr Kitabı Nasıl Çok Satanlara Girdi?
16 yaşında ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla trafik kazası yapan oğluyla birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Eylem Tok’un, Mihr isimli kitabı başkasına yazdırdığı ve çok satanlara girmek için tüm yurt genelinde kitabın toplu olarak satın alındığı iddia edildi.
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Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasında, 16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla emniyet şeridindeki ATV araçlarına çarpmış ve 1 çocuk babası Oğuz Murt Aci’nin ölümüne sebep olmuştu.
Kazadan sonra olay yerine gelen anne Eylem Tok’un, kazada yaralananların telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştığı iddia ediliyor.
Eylem Tok, sonrasında oğlu T.C. ile birlikte apar topar Mısır’a kaçmış, oradan da ABD’ye gitmişti.
Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten başvurusunda bulunduğu Eylem Tok için TELE 1’den Demet Cengiz bir yazı yayınlandı.
İddiaya göre; Instagram profilinde “Çok satan Mihr’in yazarı” ifadeleri bulunan Eylem Tok’un kitabını ona aşık olan Rauf Baysal kaleme aldı.
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Ayrıca bir yayınevinin ortağı da olan Baysal, Eylem Tok’un adı bulunan kitabın çok satanlara girmesi için Türkiye çapında bütün kitapları satın aldı.
Eylem Tok ile Rauf Baysal, gittikleri bir Sırbistan tatilinde kavga etmiş. Tatilde ikili arasında kavga çıkmış ve Tok, Baysal’ı polise şikayet ederek nezarete attırmış.
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