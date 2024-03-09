Çocuğuyla Yurt Dışına Kaçan “Yazar” Eylem Tok’un Mihr Kitabı Nasıl Çok Satanlara Girdi?

16 yaşında ehliyetsiz olarak kullandığı lüks araçla trafik kazası yapan oğluyla birlikte yurt dışına kaçan Eylem Tok ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Eylem Tok’un, Mihr isimli kitabı başkasına yazdırdığı ve çok satanlara girmek için tüm yurt genelinde kitabın toplu olarak satın alındığı iddia edildi.