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Annesi Eylem Tok Tarafından Mısır'a Kaçırılan T.C.'nin Olayında Yeni Gelişme: Baba da Biliyormuş!

Annesi Eylem Tok Tarafından Mısır'a Kaçırılan T.C.'nin Olayında Yeni Gelişme: Baba da Biliyormuş!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
07.03.2024 - 21:32 Son Güncelleme: 07.03.2024 - 22:32

Eyüpsultan'da 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Av. Orhan, 'En son gördüğümüz kadarıyla, suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin, ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar 'Benim haberim yok' diyordu, bu tamamen birlikte alınan bir karar. Babayla ilgili de şikayette bulunacağız' ifadelerini kullandı.

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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından T.C.'nin yazar olan annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkardı.

Olayın ardından T.C.'nin yazar olan annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkardı.

Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok'un çocuğu ile birlikte 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na, ayrıldığı eşi Bülent Cihantümur'un işyerinde çalışan kişilerin getirdiğini açıkladı.

Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok'un çocuğu ile birlikte 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na, ayrıldığı eşi Bülent Cihantümur'un işyerinde çalışan kişilerin getirdiğini açıkladı.

Orhan, baba Bülent Cihantimur hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Orhan, baba Bülent Cihantimur hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti.

Orhan, “Şu an, delil karartma amacıyla oğlunu yurt dışına kaçırmış durumda. Şu anki bilgilere göre, hanımefendi, 'Ben kimsenin yaralı, ölü olduğunu bilmiyordum ama oğlumu kaçırmak istedim' şeklinde beyanda bulunmuş. Bugün burada olmamızın sebebi, yeni öğrendiğimiz bir gelişme. En son gördüğümüz kadarıyla, suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin, ne yazık ki, babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar 'benim haberim yok' diyordu, bu tamamen birlikte alınan bir karar. Siz anne olarak çocuğunuzu yurt dışına kaçıracak kadar tedirgin hissediyorsanız bunu babayla paylaşırsınız. Havaalanına bırakanlar, babanın çalışanları olduğu için babayla ilgili şikayette bulunacağız' şeklinde konuştu.

Av. Orhan, 10 çocuk hakkında aşırı hızlı araç kullandıkları gerekçesiyle çok sayıda şikayet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Av. Orhan, 10 çocuk hakkında aşırı hızlı araç kullandıkları gerekçesiyle çok sayıda şikayet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bugün anne, 'Ben oğlumun adil yargılanacağını düşünüyorum, ülke bana teminat versin dönerim' şeklinde bir beyanda bulundu. Şimdiye kadar 'Bugün, yarın döneceğim' diyen anne, devletimize güvenmediğini beyan ederek tarafları üzmüştür. Hepsi 18 yaşından küçük ve daha önce yarışlar sebebiyle haklarında şikayetler var. Aynı yolda seyir halinde olan bir sürücü, 'Önce beni geçtiler, o kadar hızlıydılar ki içimden bunlar birinin başına bela olur diye geçirdim; az ileri gittiğimde ATV motorlarının içinden geçtiklerini gördüm' diye beyanda bulundu' dedi.

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