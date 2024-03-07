Annesi Eylem Tok Tarafından Mısır'a Kaçırılan T.C.'nin Olayında Yeni Gelişme: Baba da Biliyormuş!
Annesi Eylem Tok Tarafından Mısır'a Kaçırılan T.C.'nin Olayında Yeni Gelişme: Baba da Biliyormuş!
Eyüpsultan'da 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı lüks aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Av. Orhan, 'En son gördüğümüz kadarıyla, suçlu anne ve çocuğu bırakan kişilerin, ne yazık ki babanın iş yerinde çalışan kişiler olduğunu öğrendik. Baba şimdiye kadar 'Benim haberim yok' diyordu, bu tamamen birlikte alınan bir karar. Babayla ilgili de şikayette bulunacağız' ifadelerini kullandı.
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Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında meydana gelen olayda 17 yaşındaki T.C.'nin kullandığı araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bulunan 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
Olayın ardından T.C.'nin yazar olan annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırıldığı tespit edilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C hakkında "Bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkardı.
Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın avukatı Hacı Orhan, Eylem Tok'un çocuğu ile birlikte 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'na, ayrıldığı eşi Bülent Cihantümur'un işyerinde çalışan kişilerin getirdiğini açıkladı.
Orhan, baba Bülent Cihantimur hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti.
Av. Orhan, 10 çocuk hakkında aşırı hızlı araç kullandıkları gerekçesiyle çok sayıda şikayet olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
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