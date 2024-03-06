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Mısır'a Kaçırılan 16 Yaşındaki Çocuk Tarafından Öldürülen Murat Acı'nın Ailesi İlk Kez Konuştu

Mısır'a Kaçırılan 16 Yaşındaki Çocuk Tarafından Öldürülen Murat Acı'nın Ailesi İlk Kez Konuştu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.03.2024 - 16:55

1 Mart günü Belgrad Ormanları civarında lüks aracıyla kenarda arızalanan 5 ATV sürücüsüne çarpan 16 yaşındaki TC annesi yazar Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı. Yaralanan 5 kişiden biri Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti. Anne oğul için yakalama kararı çıksa da Eylem Tok'un savunması çokça konuşuldu. Olayda hayatını kaybeden Acı'nın kuzeni Patronlar Dünyası'ndan Edanur AKTÜRK AYKOL'a konuştu.

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İstanbul Eyüp'te geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C, 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.

İstanbul Eyüp'te geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C, 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.

Eylem Tok gece saatlerinde oğlunu Mısır'a kaçırdı.

Eylem Tok gece saatlerinde oğlunu Mısır'a kaçırdı.

Kazaya karışan çocuğun annesi Eylem Tok sonrasında anne yüreği ağırlıklı bir açıklama yaptı. Oğlunun kaza alanından kaçmadığını öne sürdü.

Kazaya karışan çocuğun annesi Eylem Tok sonrasında anne yüreği ağırlıklı bir açıklama yaptı. Oğlunun kaza alanından kaçmadığını öne sürdü.

'Öncelikle yaşanan tüm bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Kazadan bahsetmek benden ve ailemden önce, kazazedeler ve ailelerini daha çok üzecektir ve yıpratacaktır. Ancak oğlumun bizden habersizce o gün arabam ile dışarıya çıkmasının tüm sorumlusu benim, bunu kabul da ediyorum.

Ben bir anne olarak bu durumun yaşanmaması adına gereken tüm tedbirleri almalıydım. Ancak ne yazık ki yazılanların hepsi doğru değil, oğlum olaydan sonra kaçmadı, aksine olay yerine yardıma gelen insanlarla birlikte o da yardım etti ki ambulans ve ekipler de çağrılmıştı, ancak ben sonrasında çok korktum.

Yalan söyleyemem, bir anne olarak oğlum darp edilir mi, başına bir şey gelir mi diye ne olduğunu anlayana kadar yurt dışına çıkarmak istedim ve yurt dışına çıktıktan sonra boşanmış olduğum, oğlum Timur'un babası Bülent ile tüm yaralıların, kazazedelerin ilgilenilmesi için konuştuk.

Olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi ise Tok'un açıklamasını yalanladı. Kuzen Mesut Acı'nın açıklaması şöyle;

Olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi ise Tok'un açıklamasını yalanladı. Kuzen Mesut Acı'nın açıklaması şöyle;

'Öncelikle, yazılanların tamamı bir senaryodur. Avukatları çok güzel bir kılıf uydurmuş. Tüm mağdur anne gibi davranıyor, ama oğlunun hiçbir suçu yokmuş gibi görünüyor. Öyle bir mağdur rolüne girmiş ki neredeyse bizler üzüleceğiz. Olay yerinde 5 kişiyi ölüme terk etmek hangi vicdanda var? Kaza yapanların hepsi 45 dakika boyunca baygın kalıyorlar. Kendi imkanlarıyla ayıldıktan sonra kendileri ambulansı arıyorlar. Oğuz ve bir diğer arkadaşı kazadan dolayı ormana doğru uçtuğu için onların telefonları bulundu, ama yol üzerinde yatan kişilerin hepsinin telefonları kayıp. Nasıl bir şans ki onların telefonları kayıp değil, ama ulaşılabilir kişilerin telefonları kayıp oluyor. Sosyal medya gündemine oturana denk hiçbir açıklama yapılmadı. Madem bu kadar canın acıdı, üzüldün, bir adım da neden bulunmadın da tek derdin kaçmak oldu? Havalimanındaki görüntülerinde de yüzünde hiç pişmanlık gibi bir tavır yok. Güle oynaya uçağa biniyorsun.'

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Arwen

Ölen adam da bir ananın evladı değil mi? Kim neyi nasıl açıklayacak ona? Her imkanı sunmayın şu zengin, sorumsuz veletlerinize. Bir sınırı, bir adabı vardır ... Devamını Gör

Şıpıdık

Somalili başkanın oğlunun meselesindeki gibi 2 güne üstü kapanır cezasız tertemiz aklanırlar. Hatta kadın yazarmış, kitaplarında satış rekorları falan kırılı... Devamını Gör

Boyle Diom

bu ülkede beyaz türk orospulara ve piçlerine hiçbir şey olmaz. yurtdışında daha sabıkası yokken başka bir ülkeden vatandaşlık alırlar, avrupada vs okuyarak h... Devamını Gör

Demirel can

o bölümde sıra var işini çabuk bitirirsen bizde adaletine hakimine birer posta gitmek isteriz