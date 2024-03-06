Mısır'a Kaçırılan 16 Yaşındaki Çocuk Tarafından Öldürülen Murat Acı'nın Ailesi İlk Kez Konuştu
Mısır'a Kaçırılan 16 Yaşındaki Çocuk Tarafından Öldürülen Murat Acı'nın Ailesi İlk Kez Konuştu
1 Mart günü Belgrad Ormanları civarında lüks aracıyla kenarda arızalanan 5 ATV sürücüsüne çarpan 16 yaşındaki TC annesi yazar Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı. Yaralanan 5 kişiden biri Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti. Anne oğul için yakalama kararı çıksa da Eylem Tok'un savunması çokça konuşuldu. Olayda hayatını kaybeden Acı'nın kuzeni Patronlar Dünyası'ndan Edanur AKTÜRK AYKOL'a konuştu.
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İstanbul Eyüp'te geçtiğimiz günlerde ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C, 5 kişilik gruptan dördünün yaralanmasına birinin de hayatına kaybetmesine neden olmuştu.
Eylem Tok gece saatlerinde oğlunu Mısır'a kaçırdı.
Kazaya karışan çocuğun annesi Eylem Tok sonrasında anne yüreği ağırlıklı bir açıklama yaptı. Oğlunun kaza alanından kaçmadığını öne sürdü.
Olayda hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın ailesi ise Tok'un açıklamasını yalanladı. Kuzen Mesut Acı'nın açıklaması şöyle;
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