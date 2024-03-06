Önce Ses Kaydı Şimdi Bu: Almanya Savunma Bakanlığının Şifresinin 1234 Olduğu İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
Önce Ses Kaydı Şimdi Bu: Almanya Savunma Bakanlığının Şifresinin 1234 Olduğu İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Almanya ve Rusya arasında ortaya çıkan ses kaydı krizi her geçen gün giderek büyüyor. Batılı devletler ve Rusya arasındaki savaş söylemlerinin arttığı bir ortamda Rus istihbaratının, Almanya'nın askeri istihbaratına yönelik bilgileri dinlemesi ve tüm dünyaya duyurması gerginliği giderek artırıyor.
Peki ne olmuştu?
Söz konusu görüşmeye ait ses kaydı 1 Mart günü Rus medyası RT tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Almanya Savunma Bakanlığı ise böyle bir görüşmenin yapıldığını doğrulamıştı.
Ses kaydı krizinden sonra Alman hükümeti ve Savunma Bakanlığından tek tek açıklamalar gelmişti. Alman Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Alman askeri göndermeyeceğini dile getirerek ses kaydıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.
Almanya'nın eski İstihbarat Şefi August Hanning ise Rusya'nın Almanya'nın askeri bilgilerini ele geçirmesinin buzdağının görünen küçük bir kısmı olduğunu ve Rus istihbaratının NATO'nun en kilit sırlarını öğrenmiş olabileceğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu ses kaydı skandalının ardından Telegraph gazetesine konuşan İngiliz askeri yetkililer yaptıkları açıklamalarda "Almanya'nın NATO'nun en zayıf halkası ve Scholz da tam bir aptal" söylemlerini dile getirdi.
Milliyet'in aktardığı habere bu ses kaydı sızdırma skandalına bir yenisi daha eklendi. Rus medyası RT, Almanya Savunma Bakanlığının bulut sistemine erişim için kullanılan şifrenin '1234' olduğunu ve herhangi bir insanın bu şifreyle bakanlığın bulut sistemine giriş yapabileceğini iddia etti.
Bu şifre skandalının ardından Alman basınında pek çok gazete 'utanç verici bir olay' başlıklarını atarken Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'nın Batılı ülkelere teknoloji ve bilgi savaşı açtığını söylemesi dikkat çekti.
Almanya ve Rusya arasında yaşanan bu çatışma şimdilik teorik olarak tartışılıyor. Ancak Almanya, Taurus füzelerini Ukrayna'ya gönderirse bu pratik bir karşılık bulacak. Tarihsel olarak Almanya hiçbir savaşa müdahil olmak istemeyen bir ülke ama son yaşanan skandallardan sonra Alman askerinin savaşa gönderilip gönderilmeyeceği tamamen belirsiz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda