Almanya'da Sürpriz Askerlik Kararı: Asker Sıkıntısını Çözmek İçin Türkler Askere Alınacak
Almanya'da Sürpriz Askerlik Kararı: Asker Sıkıntısını Çözmek İçin Türkler Askere Alınacak
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/almanya-turk...
Almanya’da asker sıkıntısı yaşanıyor ve 'lejyoner taburları' gündemde. İlk olarak, ülkede doğmuş- büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerinin askere alınması gündeme geldi.
Plan gerçekleşirse, Alman Ordusu’nun bir kısmı 'Paralı Türk askerler'den oluşacak. Planda paralı Türk askerlerin alacakları maaşlar da belirlendi.
İşte Sözcü’den Ali Gülen’in haberinde yer alan detaylar…
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Almanya’da zorunlu askerlik kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyen sayısı da yeterli olmadığı için, asker açığı kapatılamıyor.
Şu anda tek çare olarak, yıllardır ülkede yaşayan, uyum sağlamış ve Alman vatandaşı olmuş yabancıların askere alınması gündeme geldi.
Rusya ile savaşın yayılma ihtimali de göz önüne alınınca, askere almada ilk hedef kitle ülkede doğmuş- büyümüş, Alman vatandaşlığını almaş Türk kökenliler.
Askere alınan bir Türkler yılda yaklaşık 40 bin Euro maaş alabilecek. Rütbe yükseldikçe maaşlar da artacak.
Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Evet. Yabancıları askere alırsak, Avrupa’da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler olmayacağız“ dedi. Fransa, Belçika ve Danimarka, paralı asker (lejyoner) sistemini yıllardır uyguluyor. Almanya’nın muhtemel bir savaşa hazır olması gerektiğini belirten Pistorius, şu andaki asker açığının 20 bin olduğunu vurguladı.
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60 yıldan uzun süredir Almanya’da yaşayan Türkler’in, üçüncü- dördüncü ve hatta beşinci kuşağı, hem Alman vatandaşı, hem de dil ve uyum sorunu yaşamıyor.
Zorunlu askerlik kaldırıldığı için, bu gençler paralı asker olarak göreve alınabilecek. Planın gerçekleşmesi halinde, ilk aşamada Alman Ordusu’nun (Bundeswehr) yaklaşık 20’de biri Türk kökenlilerden oluşabilecek.
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