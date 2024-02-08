Almanya'da Sürpriz Askerlik Kararı: Asker Sıkıntısını Çözmek İçin Türkler Askere Alınacak

Almanya’da asker sıkıntısı yaşanıyor ve 'lejyoner taburları' gündemde. İlk olarak, ülkede doğmuş- büyümüş ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerinin askere alınması gündeme geldi.

Plan gerçekleşirse, Alman Ordusu’nun bir kısmı 'Paralı Türk askerler'den oluşacak. Planda paralı Türk askerlerin alacakları maaşlar da belirlendi.

İşte Sözcü’den Ali Gülen’in haberinde yer alan detaylar…