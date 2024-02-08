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Adana’da Köprüye Abdullah Öcalan Posteri Asıldı

Adana’da Köprüye Abdullah Öcalan Posteri Asıldı

Abdullah Öcalan
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
08.02.2024 - 22:22

DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir köprüye Abdullah Öcalan’ın posterini astı. Bu olay büyük tepkileren neden oldu. 

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DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’da tepki çeken bir harekete imza attı.

DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’da tepki çeken bir harekete imza attı.

Adana’da bir grup, Seyhan’daki bir köprünün korkuluklarına Abdullah Öcalan’ın posterini astı.

Bu hareket yoldan geçenlerin ve sosyal medyada görenlerin büyük tepkilerine neden oldu.

Bu hareket yoldan geçenlerin ve sosyal medyada görenlerin büyük tepkilerine neden oldu.
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