Adana’da Köprüye Abdullah Öcalan Posteri Asıldı
Adana’da Köprüye Abdullah Öcalan Posteri Asıldı
DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’nın Seyhan ilçesindeki bir köprüye Abdullah Öcalan’ın posterini astı. Bu olay büyük tepkileren neden oldu.
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DEM Parti Adana Gençlik Meclisi üyeleri Adana’da tepki çeken bir harekete imza attı.
Adana’da bir grup, Seyhan’daki bir köprünün korkuluklarına Abdullah Öcalan’ın posterini astı.
Bu hareket yoldan geçenlerin ve sosyal medyada görenlerin büyük tepkilerine neden oldu.
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