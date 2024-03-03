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Almanya'da Kaos! Rusya Federasyonu, Alman Ordusu'nun Kırım'ı Vurma Planlarını Yayınladı

Almanya'da Kaos! Rusya Federasyonu, Alman Ordusu'nun Kırım'ı Vurma Planlarını Yayınladı

Almanya Rusya Ukraynalı Kadınlar
Ali Yağız Baltacı
Ali Yağız Baltacı - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 20:03

Her şey, Rusya Federasyonu tarafından Alman Hava Kuvvetleri Subaylarının kendi aralarındaki toplantı konuşmalarını medyaya servis etmesiyle başladı. 

Bu süreç Almanya ve hatta tüm Avrupa'da tarihin en kaotik süreçlerinden birini beraberinde getirecekti.

Almanya ve Rusya'yı ayağa kaldıran bu olağanüstü süreci sizler için derledik.

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Almanya'nın üst düzey askeri yetkilileri, kendi aralarında, adeta bir savaş toplantısı yapıyorlardı. İşin ilginç kısmı ise Almanya'nın savaşta olmamasıydı.

Almanya'nın üst düzey askeri yetkilileri, kendi aralarında, adeta bir savaş toplantısı yapıyorlardı. İşin ilginç kısmı ise Almanya'nın savaşta olmamasıydı.

Rus medyasının paylaştığı ses kayıtlarında, Rusya'nın kontrolünde olan Kırım'da Kerç Köprüsü'nün Taurus Seyir füzeleri ile vurulması tartışılıyordu. 

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'ya karşı böyle bir saldırı planı yapması hem Rusya'da hem de Almanya'da bir anda ortalığı ayağa kaldırdı.

Ses kayıtları birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soruların her birisi hayati derecede önemliydi.

Ses kayıtları birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soruların her birisi hayati derecede önemliydi.

Alman Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Böyle bir yardımın Almanya'yı direkt savaşın içine sokacağını belirtmişti. Üstelik bu füzelerin menzilinin Moskova'ya kadar ulaşabileceğinden dolayı savaşı daha da derinleştirmesi mümkündü. 

Bundan dolayı Almanya'da kamuoyu da bu yardıma karşı çıkıyordu.

Peki, Alman hükümetinin açık kararına rağmen silahlı kuvvetlerde böyle bir görüşme nasıl gerçekleşti? 

Alman Silahlı Kuvvetleri kendi hükümetine karşı mı çalışıyordu? 

Rusya, bu ses kayıtlarına nasıl ulaşmıştı?

Bu soruların tamamı Almanya'da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Olay Rusya'da da büyük ses getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'dan acil olarak açıklama beklediklerini söyledi.

Bu soruların tamamı Almanya'da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Olay Rusya'da da büyük ses getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'dan acil olarak açıklama beklediklerini söyledi.

Zaharova ayrıca, açıklama yapılmaması bu suçun kabul edileceği anlamına geleceğini söyledi.

Rusya-Almanya arasındaki gerginlik tırmanırken gözler Alman Başbakan Olaf Scholz'a çevrildi. 

Kendisi her iki ihtimalde de kusurlu görülüyordu.

Eğer bu görüşmeden haberi varsa, kendi ifadesiyle Almanya'yı bile bile savaşın içine mi çekiyordu?

Eğer haberi yoksa, kendisine bağlı Ordu kurmayları, ondan habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yapabiliyordu? 

Her koşulda istifası istenmeye devam etti.

Olayı öğrenir öğrenmez çok öfkelendiği ifade edilen Başbakan Scholz ise sessizliğini saatler sonra bozdu.

Olayı öğrenir öğrenmez çok öfkelendiği ifade edilen Başbakan Scholz ise sessizliğini saatler sonra bozdu.

Konunun ciddiyetini kabul eden Alman Şansolye, konunun çok titiz ve dikkatli şekilde aydınlatılacağını söyledi. 

Söz konusu görüşmenin, Alman Savunma Bakanlığına bilgi vermek amacıyla yapıldığı da iddialar arasında.

Kesin olan ise Almanya'nın bu kayıtlar sonrası oldukça zorlu bir duruma düştüğü.

Rusya'da da Almanya'ya yönelik 'bizi vurmak için planlar yapıyorlar' şeklinde siyasi konuşmalar ağırlık kazandı.

Kayıtların montaj olma ihtimalinin ise olmadığı görülüyor. Alman makamları, kayıtların gerçek olduğunu teyit etti. Kayıtların Rusya'ya nasıl ulaştığı ise büyük bir soru işareti olarak yerli yerinde.

Kayıtların montaj olma ihtimalinin ise olmadığı görülüyor. Alman makamları, kayıtların gerçek olduğunu teyit etti. Kayıtların Rusya'ya nasıl ulaştığı ise büyük bir soru işareti olarak yerli yerinde.

Almanya'nın Ukrayna'ya yeterli desteği vermediği konusunda uzun zamandır eleştiriler getiriyordu. 

Almanya, bu eleştirileri, ellerindeki füzeleri Ukrayna'ya vermeleri durumunda Almanya'nı direkt savaşın içine gireceğini savunarak püskürtüyordu.

Gelinen noktada ise Almanya'nın Rusya ile ilişkilerinin büyük zarar görmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Kerç Köprüsü, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı anakaraya bağlayan bir köprü. Stratejik açıdan çok önemli olan bu köprü daha önce Ukrayna tarafından bombalanmıştı.

Kerç Köprüsü, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı anakaraya bağlayan bir köprü. Stratejik açıdan çok önemli olan bu köprü daha önce Ukrayna tarafından bombalanmıştı.

19 Şubat tarihli 38 dakikalık ses kaydında, Alman Hava Kuvvetleri Komutanı General Ingo Gerhartz ve operasyonlardan sorumlu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Frank Graefe'nin de aralarında bulunduğu dört subay yer alıyor.  

Subaylar Almanya'nın Ukrayna'ya 50 kadar Taurus uzun menzilli füze göndereceğini varsayıyor ve  Rusya ile çatışmaya doğrudan müdahil görünmeden Ukraynalılara hedefleme bilgisi sağlamasının yollarını tartışıyorlardı.

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