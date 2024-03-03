Almanya'da Kaos! Rusya Federasyonu, Alman Ordusu'nun Kırım'ı Vurma Planlarını Yayınladı

Alman Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Böyle bir yardımın Almanya'yı direkt savaşın içine sokacağını belirtmişti. Üstelik bu füzelerin menzilinin Moskova'ya kadar ulaşabileceğinden dolayı savaşı daha da derinleştirmesi mümkündü.

Bundan dolayı Almanya'da kamuoyu da bu yardıma karşı çıkıyordu.

Peki, Alman hükümetinin açık kararına rağmen silahlı kuvvetlerde böyle bir görüşme nasıl gerçekleşti?

Alman Silahlı Kuvvetleri kendi hükümetine karşı mı çalışıyordu?

Rusya, bu ses kayıtlarına nasıl ulaşmıştı?