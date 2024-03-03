Almanya'da Kaos! Rusya Federasyonu, Alman Ordusu'nun Kırım'ı Vurma Planlarını Yayınladı
Almanya'da Kaos! Rusya Federasyonu, Alman Ordusu'nun Kırım'ı Vurma Planlarını Yayınladı
Her şey, Rusya Federasyonu tarafından Alman Hava Kuvvetleri Subaylarının kendi aralarındaki toplantı konuşmalarını medyaya servis etmesiyle başladı.
Bu süreç Almanya ve hatta tüm Avrupa'da tarihin en kaotik süreçlerinden birini beraberinde getirecekti.
Almanya ve Rusya'yı ayağa kaldıran bu olağanüstü süreci sizler için derledik.
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Almanya'nın üst düzey askeri yetkilileri, kendi aralarında, adeta bir savaş toplantısı yapıyorlardı. İşin ilginç kısmı ise Almanya'nın savaşta olmamasıydı.
Ses kayıtları birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Bu soruların her birisi hayati derecede önemliydi.
Bu soruların tamamı Almanya'da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Olay Rusya'da da büyük ses getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'dan acil olarak açıklama beklediklerini söyledi.
Olayı öğrenir öğrenmez çok öfkelendiği ifade edilen Başbakan Scholz ise sessizliğini saatler sonra bozdu.
Kayıtların montaj olma ihtimalinin ise olmadığı görülüyor. Alman makamları, kayıtların gerçek olduğunu teyit etti. Kayıtların Rusya'ya nasıl ulaştığı ise büyük bir soru işareti olarak yerli yerinde.
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Kerç Köprüsü, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı anakaraya bağlayan bir köprü. Stratejik açıdan çok önemli olan bu köprü daha önce Ukrayna tarafından bombalanmıştı.
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