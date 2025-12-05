Yüz Binlerce Eve Tebligat Yolda: Tapuda Yeni Dönem! Ceza Yüzde 100'e Çıkarıldı
TBMM’de kabul edilen Vergi Paketi ile tapu devir işlemlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde vergi ziyaı cezası artırıldı. Daha önce yüzde 25 olarak uygulanan ceza, yeni düzenleme ile ihlale konu bedelin iki katı olacak şekilde güncellendi.
Vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten bir kata çıkarıldı.
Bakanlık, son 5 yılın tüm tapu satışlarını inceleyecek.
Hem alıcı hem satıcı izaha davet edilecek, fark yüzde 100 zamlı ödenecek.
