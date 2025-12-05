Yüz Binlerce Eve Tebligat Yolda: Tapuda Yeni Dönem! Ceza Yüzde 100'e Çıkarıldı

Kanun değişikliğinde yer alan yeni maddeye göre tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde vergi ziyaı cezası artık yüzde 25 yerine bir kat olarak uygulanacak. Aynı şekilde beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının anlaşılması halinde de aradaki farka isabet eden harç yeniden tarh edilecek.

Bu durumda hem eksik ödenen harç tahsil edilecek hem de söz konusu tutar üzerinden bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek.