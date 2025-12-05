onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Yüz Binlerce Eve Tebligat Yolda: Tapuda Yeni Dönem! Ceza Yüzde 100'e Çıkarıldı

Yüz Binlerce Eve Tebligat Yolda: Tapuda Yeni Dönem! Ceza Yüzde 100'e Çıkarıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 13:31

TBMM’de kabul edilen Vergi Paketi ile tapu devir işlemlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde vergi ziyaı cezası artırıldı. Daha önce yüzde 25 olarak uygulanan ceza, yeni düzenleme ile ihlale konu bedelin iki katı olacak şekilde güncellendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten bir kata çıkarıldı.

Vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten bir kata çıkarıldı.

Kanun değişikliğinde yer alan yeni maddeye göre tapuda yapılan işlemden sonra emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde vergi ziyaı cezası artık yüzde 25 yerine bir kat olarak uygulanacak. Aynı şekilde beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının anlaşılması halinde de aradaki farka isabet eden harç yeniden tarh edilecek.

Bu durumda hem eksik ödenen harç tahsil edilecek hem de söz konusu tutar üzerinden bir kat vergi ziyaı cezası kesilecek.

Bakanlık, son 5 yılın tüm tapu satışlarını inceleyecek.

Bakanlık, son 5 yılın tüm tapu satışlarını inceleyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, düzenleme sonrası geriye yönelik tarama işlemlerini yeniden gündemine aldı. Yapay zeka destekli uygulamalar ile Türkiye’nin 81 ilinde yapılan konut satışları mercek altına alınacak. Özellikle son 5 yılda satış sırasında piyasa değerinin altında ve gerçek olmayan fiyat beyan ettiği tespit edilen taraflar izaha davet edilecek.

Bu kapsamda seçilen işlemler için ilgili kişilere tebligat gönderilecek. Böylece tapu devir işlemlerinde gerçek dışı beyanların tespiti ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

Hem alıcı hem satıcı izaha davet edilecek, fark yüzde 100 zamlı ödenecek.

Hem alıcı hem satıcı izaha davet edilecek, fark yüzde 100 zamlı ödenecek.

Evlere gönderilecek tebligatlarla hem alıcı hem satıcı taraflardan savunmaları istenecek. Tapu satışında beyan edilen değer ile gerçek değer arasındaki farkın gerekçesi taraflardan izah etmeleri için talep edilecek.

Denetimlerin sonucunda usulsüzlük yapıldığına karar verilmesi halinde taraflar, beyan ettikleri değer ile gerçek değer arasındaki farkı yüzde 100 zamlı olarak ödemek zorunda kalacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Kedi Topu

😡😡😡