Milyonları İlgilendiriyor: Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem! Değiştirmek Zorunlu
Türkiye’de milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni elektrik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, klasik sayaçlardan akıllı sayaçlara geçiş sürecini resmen başlattı. Yeni sistemle birlikte tüketim bilgileri anlık takip edilebilecek, arızalar uzaktan tespit edilecek ve veri iletiminde yaşanan sorunlara 48 saat içinde müdahale zorunlu olacak.
Eski sayaçların yerine "akıllı sayaç" dönemi başlıyor
Kademeli geçIş 2026’da başlıyor, 2028’de tamamlanacak
Peki zorunluluk kimleri kapsayacak?
