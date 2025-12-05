onedio
Milyonları İlgilendiriyor: Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem! Değiştirmek Zorunlu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.12.2025 - 12:02

Türkiye’de milyonlarca aboneyi ilgilendiren yeni elektrik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, klasik sayaçlardan akıllı sayaçlara geçiş sürecini resmen başlattı. Yeni sistemle birlikte tüketim bilgileri anlık takip edilebilecek, arızalar uzaktan tespit edilecek ve veri iletiminde yaşanan sorunlara 48 saat içinde müdahale zorunlu olacak.

Eski sayaçların yerine "akıllı sayaç" dönemi başlıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararına göre Türkiye genelindeki elektrik sayaçları artık uzaktan yönetilebilir akıllı modellere dönüştürülecek. Bu kapsamda 1 Mart 2026 tarihinden itibaren yeni sayaç kurulumu yapılacak tüm yapılarda 'Akıllı Sayaç PRO' ve 'Akıllı Sayaç EKO' modellerinin kullanılması zorunlu olacak. 

Karar, hem yüksek elektrik tüketimi olan noktaları hem de bina ve site panolarını kapsıyor.

Uzaktan iletişim özelliği sayesinde sayaçlar manuel olarak okunmayacak, kesinti bilgileri otomatik olarak dağıtım şirketlerine bildirilecek. Ayrıca kullanıcılar saatlik ve günlük elektrik tüketimlerini dijital uygulama üzerinden takip edebilecek.

Kademeli geçIş 2026’da başlıyor, 2028’de tamamlanacak

Dağıtım şirketlerine verilen takvime göre dönüşüm sürecinin başlangıç tarihi 1 Mart 2026 olarak açıklandı. 2027 yılına kadar sayaçların en az yüzde 70’inin akıllı modele geçirilmesi, 1 Ocak 2028’de ise dönüşümün tüm abonelerde tamamlanması hedefleniyor. Böylece Türkiye genelinde eski mekanik ve elektronik sayaçların kullanımı tamamen sona erecek.

Yeni sistemde iki tip sayaç devreye giriyor. Akıllı Sayaç PRO, yüksek tüketimli noktalar için zorunlu olacak ve uzaktan açma-kapama, anlık veri iletimi, kalite takibi gibi tüm özellikleri taşıyacak. Akıllı Sayaç EKO ise daha ekonomik bir seçenek olarak temel işlevleri sunacak. Ancak her iki model de uzaktan okuma altyapısına sahip olmak zorunda.

Peki zorunluluk kimleri kapsayacak?

Yıllık elektrik tüketimi 10 MWh’nin üzerinde olan tüm abonelerde sayaçlar doğrudan PRO modeliyle değiştirilecek. Bu kapsam; sanayi işletmeleri, büyük siteler, ticari tesisler ve yüksek tüketimli konutları doğrudan etkileyecek. Ayrıca 7 ve üzeri sayacın bulunduğu bina panolarında en az bir adet PRO modelinin kullanılması 2027–2028 arasında zorunlu hale getirildi.

Apartmanlarda sayaçların muayene süresi dolduğunda, panoda eski sayaç oranı yüzde 70’i aşıyorsa tüm sayaçların akıllı modele dönüştürülmesi gerekecek. Yeni tesislerde ise 4 ve üzeri sayaç bulunan binalarda akıllı iletişim altyapısına uyum zorunlu tutuluyor. Böylece yeni kurulan binalar, uzaktan yönetilebilir altyapı ile devreye girecek.

