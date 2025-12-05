Milyonları İlgilendiriyor: Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem! Değiştirmek Zorunlu

Dağıtım şirketlerine verilen takvime göre dönüşüm sürecinin başlangıç tarihi 1 Mart 2026 olarak açıklandı. 2027 yılına kadar sayaçların en az yüzde 70’inin akıllı modele geçirilmesi, 1 Ocak 2028’de ise dönüşümün tüm abonelerde tamamlanması hedefleniyor. Böylece Türkiye genelinde eski mekanik ve elektronik sayaçların kullanımı tamamen sona erecek.

Yeni sistemde iki tip sayaç devreye giriyor. Akıllı Sayaç PRO, yüksek tüketimli noktalar için zorunlu olacak ve uzaktan açma-kapama, anlık veri iletimi, kalite takibi gibi tüm özellikleri taşıyacak. Akıllı Sayaç EKO ise daha ekonomik bir seçenek olarak temel işlevleri sunacak. Ancak her iki model de uzaktan okuma altyapısına sahip olmak zorunda.