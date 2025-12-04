Android Kullanıcılarına Müjde: Arama Nedeni Geliyor!

Arama Nedeni özelliği, yalnızca Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanan Android cihazlar arasında kullanılabiliyor. Bunun yanında arama yapan ve aranan kişinin birbirini rehbere kaydetmiş olması gerekiyor. Yani numarası kayıtlı olmayan kişiler, bu özelliği kullanamayacak.

Bu sayede özelliğin hem gizlilik odaklı kullanılması hem de gereksiz bildirimlere yol açmaması hedefleniyor. Arayan kişi, aramanın 'acil' olduğunu işaretlediğinde bu bilgi karşı tarafın gelen arama ekranında görünüyor. Kullanıcı çağrıyı yanıtlamazsa ibare, kaçırılan aramalar bölümünde de yer alacak.