Android Kullanıcılarına Müjde: Arama Nedeni Geliyor!
Google, Android kullanıcılarının arama deneyimini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 'Arama Nedeni' adı verilen bu yenilik, görüşmenin aciliyetini karşı tarafa göstererek hızlı geri dönüş sağlamayı hedefliyor. Şu anda beta aşamasında bulunan özellik, yalnızca karşılıklı rehberde kayıtlı olan kişiler arasında çalışıyor. Arayan kişi, mesaj göndermeden tek dokunuşla aramanın önemli olduğunu belirtebiliyor.
Özellik, yalnızca rehberde kayıtlı kişiler arasında çalışıyor
Şimdilik yalnızca "Acil" etiketi var ancak çeşitlilik yolda
