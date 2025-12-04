onedio
Android Kullanıcılarına Müjde: Arama Nedeni Geliyor!

Gökçe Cici
04.12.2025 - 14:43

Google, Android kullanıcılarının arama deneyimini değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 'Arama Nedeni' adı verilen bu yenilik, görüşmenin aciliyetini karşı tarafa göstererek hızlı geri dönüş sağlamayı hedefliyor. Şu anda beta aşamasında bulunan özellik, yalnızca karşılıklı rehberde kayıtlı olan kişiler arasında çalışıyor. Arayan kişi, mesaj göndermeden tek dokunuşla aramanın önemli olduğunu belirtebiliyor. 

Özellik, yalnızca rehberde kayıtlı kişiler arasında çalışıyor

Arama Nedeni özelliği, yalnızca Google’ın varsayılan Telefon uygulamasını kullanan Android cihazlar arasında kullanılabiliyor. Bunun yanında arama yapan ve aranan kişinin birbirini rehbere kaydetmiş olması gerekiyor. Yani numarası kayıtlı olmayan kişiler, bu özelliği kullanamayacak.

Bu sayede özelliğin hem gizlilik odaklı kullanılması hem de gereksiz bildirimlere yol açmaması hedefleniyor. Arayan kişi, aramanın 'acil' olduğunu işaretlediğinde bu bilgi karşı tarafın gelen arama ekranında görünüyor. Kullanıcı çağrıyı yanıtlamazsa ibare, kaçırılan aramalar bölümünde de yer alacak.

Şimdilik yalnızca "Acil" etiketi var ancak çeşitlilik yolda

Google, özelliği ilk etapta yalnızca acil aramalar için kullanılabilir hale getirdi. Ancak şirket, gelecekte yeni etiketler, emoji seçenekleri ve kişisel mesajlar eklemeyi planlıyor. Böylece kullanıcılar arama sebebini daha net ifade edebilecek.

Örneğin, 'Toplantı', 'Teslimat', 'Evde misin?' gibi günlük ihtiyaçlara uygun seçenekler, çağrı iletişimini daha açıklayıcı hale getirebilir. Ayrıca arama geçmişinde bu etiketlerin görünmesi, sonradan geri dönüş yapmak isteyen kişiler için hatırlatıcı bir rol üstlenecek.

Arama Nedeni, şu anda beta aşamasında ve telefon üreticisine göre kademeli olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar, özelliğin cihazlarına gelip gelmediğini öğrenmek için Google Play Store’dan Telefon uygulamasını güncelleyebilir. Bunun için mağaza üzerinden profil simgesine dokunduktan sonra 'Uygulamaları yönet' bölümüne girip güncellemeler kontrol edilebiliyor.

