Dünyanın En Fazla Adaya Sahip Ülkesi! 267 Bin Adasıyla Dünyanın Zirvesinde

04.12.2025 - 11:44

Adalar denildiğinde çoğu kişinin aklına turkuaz sular, palmiye ağaçları ve yaz turizmi geliyor. Oysa dünyanın en fazla adaya sahip ülkesi düşündüğümüzde beklenen tropik bölgeler değil, kuzeyin soğuk suları karşımıza çıkıyor. Yapılan ölçümlere göre listenin zirvesine yerleşen ülke, doğal oluşumlarıyla birçok tahmini boşa çıkarıyor.

Dünya lideri tropik bölgeler değil, tam 267 bin adasıyla İsveç!

Kuzey Avrupa ülkesi İsveç, yapılan son sayımlarla rekor kırarak dünyanın en fazla adaya sahip ülkesi seçildi. Kıyıları ve iç sularıyla birlikte 267.570 ada barındıran ülkenin büyük çoğunluğu ıssız bölge olarak değerlendiriliyor. Adaların yalnızca çok küçük bir bölümü yerleşim için kullanılıyor.

Başkent Stockholm çevresindeki takımadalar ise binlerce küçük ada ve adacıktan oluşuyor. Bu adalar, yaz döneminde turizmin yükseldiği, yılın geri kalanında ise doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen alanlar olarak öne çıkıyor.

Ada sayısında ilk üç sırayı İskandinav ülkeleri paylaşıyor.

Listenin ikinci basamağında Norveç, 239 bini aşkın adasıyla İsveç’e oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Fiyortlarla kaplı sahiller boyunca dizilen kayalık adalar kimi zaman balıkçıların yaşadığı küçük köylere, kimi zaman ise tamamen dokunulmamış doğal alanlara ev sahipliği yapıyor.

Üçüncü sıradaki Finlandiya ise adalarının büyük bölümünü iç göllerde barındırıyor. Ülkede yaklaşık 179 bin ada bulunuyor ve bu sayı, Finlandiya’nın 'bin göller ülkesi' olarak anılmasını daha da anlamlı hale getiriyor. Baltık Denizi kıyısındaki adalar ise hem turizm hem de kültürel miras açısından önemli kabul ediliyor.

Kanada, Japonya ve Endonezya da listede üst sıralarda.

Kuzeyin soğuk sularıyla yarışan bir diğer ülke Kanada, 50 bini aşkın adasıyla dördüncü sırada yer alıyor. Baffin Adası gibi dünyanın en büyük adalarından bazıları da Kanada sınırları içinde bulunuyor. Arktik bölgede yer alan birçok ada, sadece yılın belirli dönemlerinde ulaşılabilir durumda ve iklim değişikliği nedeniyle bazı adaların ileride tamamen yok olabileceği ifade ediliyor.

Tropik bölgelerin bilinen ada ülkeleri ise listede gerilere düşüyor. Endonezya 17 bin 500 ada, Japonya ise 14 bin 125 ada ile sıralamada ilk ona girmesine rağmen beklenen liderliği elde edemedi. 

Yapılan yeni haritalama çalışmalarıyla Japonya’nın ada sayısı iki katına yaklaşırken, Filipinler, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de 6 bin ila 8 bin arasında değişen ada varlığıyla listede yer alıyor.

