Dünyanın En Fazla Adaya Sahip Ülkesi! 267 Bin Adasıyla Dünyanın Zirvesinde

Kuzeyin soğuk sularıyla yarışan bir diğer ülke Kanada, 50 bini aşkın adasıyla dördüncü sırada yer alıyor. Baffin Adası gibi dünyanın en büyük adalarından bazıları da Kanada sınırları içinde bulunuyor. Arktik bölgede yer alan birçok ada, sadece yılın belirli dönemlerinde ulaşılabilir durumda ve iklim değişikliği nedeniyle bazı adaların ileride tamamen yok olabileceği ifade ediliyor.

Tropik bölgelerin bilinen ada ülkeleri ise listede gerilere düşüyor. Endonezya 17 bin 500 ada, Japonya ise 14 bin 125 ada ile sıralamada ilk ona girmesine rağmen beklenen liderliği elde edemedi.

Yapılan yeni haritalama çalışmalarıyla Japonya’nın ada sayısı iki katına yaklaşırken, Filipinler, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi ülkeler de 6 bin ila 8 bin arasında değişen ada varlığıyla listede yer alıyor.