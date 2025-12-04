Dünyanın En Fazla Adaya Sahip Ülkesi! 267 Bin Adasıyla Dünyanın Zirvesinde
Adalar denildiğinde çoğu kişinin aklına turkuaz sular, palmiye ağaçları ve yaz turizmi geliyor. Oysa dünyanın en fazla adaya sahip ülkesi düşündüğümüzde beklenen tropik bölgeler değil, kuzeyin soğuk suları karşımıza çıkıyor. Yapılan ölçümlere göre listenin zirvesine yerleşen ülke, doğal oluşumlarıyla birçok tahmini boşa çıkarıyor.
Dünya lideri tropik bölgeler değil, tam 267 bin adasıyla İsveç!
Ada sayısında ilk üç sırayı İskandinav ülkeleri paylaşıyor.
Kanada, Japonya ve Endonezya da listede üst sıralarda.
