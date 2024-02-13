10 Yıl Sonra Rusya Bizi de İşgal Edecek Diyen Ülke Avrupa'ya Silahlanma Çağrısı Yaptı

Tüm dünyada Batı ile Rusya arasındaki gerginliğin izlerini yansıtan çatışma haberleri gündem oluyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Batı'yı endişelendiriyor ve Batılı yetkililer de savaş hazırlığı çağrısı yapıyor. Keza Baltık ülkelerinde de durum aynı. Estonya dış istihbaratı Rusya'nın ne zaman saldırabileceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Detaylar içerikte!