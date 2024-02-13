10 Yıl Sonra Rusya Bizi de İşgal Edecek Diyen Ülke Avrupa'ya Silahlanma Çağrısı Yaptı
10 Yıl Sonra Rusya Bizi de İşgal Edecek Diyen Ülke Avrupa'ya Silahlanma Çağrısı Yaptı
Tüm dünyada Batı ile Rusya arasındaki gerginliğin izlerini yansıtan çatışma haberleri gündem oluyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Batı'yı endişelendiriyor ve Batılı yetkililer de savaş hazırlığı çağrısı yapıyor. Keza Baltık ülkelerinde de durum aynı. Estonya dış istihbaratı Rusya'nın ne zaman saldırabileceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Detaylar içerikte!
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Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgalinden sonra tüm dünyada savaş çıkacak tartışmaları hız kazanmaya başladı. Başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm Batılı hükümetler ve NATO, Rusya ile olası bir savaşın kapıda olduğunu işaret eden açıklamalarına devam ediyor.
Konuyla ilgili son bir açıklama da Estonya Dış İstihbarat Teşkilatından geldi. NTV'de yayınlanan habere göre Estonya, Rusya'nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde Batı ile savaşmak için hazırlık yapacağını iddia etti. NATO'nun öngörülerine baktığımızda ise bu savaş hazırlığının süresi 2044'e yani 20 yıla kadar uzanacak.
Estonyalı yetkililerin dikkat çeken açıklamalarından biri de Avrupa ülkelerine yaptığı çağrı oldu. Dış istihbarat olası bir Rusya saldırısına karşı Avrupa'nın yeniden silahlanması gerektiğini dile getirdi.
Zira üç Baltık devletinden biri olan ve coğrafi olarak Rusya'ya daha yakın olan Estonya, Avrupa'da bir savaş çıktığında ilk etkilenen ülkelerden biri olacak. Kaldı ki geçtiğimiz aylarda Litvanya ve Letonya ile birlikte doğu sınırına 'Baltık Savunma Hattı' inşa edecekleri haberleri tüm dünya basınına yansımıştı.
Ancak Baltık ülkeleri olası bir Rus saldırısının hemen gerçekleşeceğini düşünmüyorlar. Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Rosin de yaptığı açıklamada şu sözlere yer veriyor:
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Askeri harcamalarını artırdılar.
2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki siyasi durum hakkında bilgisi olanlar bilir ki Almanya çok uzun zamandır yabancı bir ülkede asker konuşlandırmıyordu. Ancak geldiğimiz noktada Almanya 2027'e kadar Baltık bölgesinde savaşa hazır birlikler bulundurmayı planlıyor.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Batı ve Rusya arasındaki gerilim ne zaman savaşa dönüşür? Bunu 3. Dünya Savaşı olarak adlandırabilir miyiz? Türkiye bu durumda ne yapar? Yorumlara buyrun!
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