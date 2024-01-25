Vatandaş Ordusu Kuracağız: İsveç'ten Sonra Birleşik Krallık da Savaş Çağrısı Yaptı!

Avrupa'da Rusya ile olası bir savaş durumunda hükümetlerden vatandaşlara uyarı çağrısı hız kesmeden devam ediyor. Almanya silahlanma çağrısı yaparken, 210 yıldır savaşmayan İsveç vatandaşlarına hazırlanın diyor. NATO ise 2044 yılına kadar müttefiklerin Rusya ile savaşacağı tahmininde bulunuyor. Konuyla ilgili son bir açıklama da Birleşik Krallık'tan geldi. Detaylar içerikte!