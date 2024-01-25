Vatandaş Ordusu Kuracağız: İsveç'ten Sonra Birleşik Krallık da Savaş Çağrısı Yaptı!
Vatandaş Ordusu Kuracağız: İsveç'ten Sonra Birleşik Krallık da Savaş Çağrısı Yaptı!
Avrupa'da Rusya ile olası bir savaş durumunda hükümetlerden vatandaşlara uyarı çağrısı hız kesmeden devam ediyor. Almanya silahlanma çağrısı yaparken, 210 yıldır savaşmayan İsveç vatandaşlarına hazırlanın diyor. NATO ise 2044 yılına kadar müttefiklerin Rusya ile savaşacağı tahmininde bulunuyor. Konuyla ilgili son bir açıklama da Birleşik Krallık'tan geldi. Detaylar içerikte!
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Dünya gündemini yakından takip edenler bilir; uluslararası arenada küresel savaş söylemleri gün geçtikçe daha çok dillendiriliyor. İsrail-Hamas çatışmaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Kuzey Kore'nin Güney Kore'yi anayasada baş düşman ülke olarak yazması, İran'ın komşu ülkelerine füze saldırıları derken şu an tam bir karmaşa içerisindeyiz.
Geçtiğimiz günlerde NATO da bir rapor yayınlamış ve 2044 yılına kadar Rusya'nın Batı ülkelerine saldıracağı yönünde korkutan tahminlerde bulunmuştu. Batılı müttefikler endişenmekte haklı çünkü Rusya, Avrupa için giderek bir tehdit haline geliyor.
Öyle ki Baltık ülkeleri Rus sınırına savunma duvarı inşa etmeye başladı. 210 yıldır hiçbir savaşa girmeyen İsveç, geçtiğimiz haftalarda vatandaşlarına savaşa girebiliriz uyarısında bulundu ve hazırlıklı olmalarını söyledi. İsveç'in Türkiye'nin onayıyla birlikte NATO'nun üyesi olduğunu da düşünürsek Avrupa'da savaş çağrıları son bulmayacak gibi.
Yine geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Rusya ile olası bir savaş durumunda sivillerin eğitilmesi ve silahlandırılması çağrısında bulunmuştu. Sanders, Londra'da düzenlenen bir konferansta BK ordusu bünyesindeki askerlerin 3 yıl içinde 76 binden 120 bine çıkarılacağını söylemişti.
Independent'in haberine göre Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, olası bir savaşta faaliyete geçirilmek üzere bir 'vatandaş ordusu' kurulmasını savunuyor. Sanders bu iddiasını şu sözlerle kuvvetlendiriyor: "Savaşı düzenli ordular başlatır, vatandaş orduları kazanır."
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Avrupa'da Rusya'ya karşı silahlanma hızı artışta. Almanya 'silahlanmalıyız' çağrıları yapıyor, İsveç vatandaşlarına 'biz de savaşa girebiliriz' diyor, Birleşik Krallık 'vatandaş ordularının' öneminden bahsediyor. NATO'nun 2044 savaş tahminleri de düşünüldüğünde 3. Dünya Savaşı her an kapıya gelebilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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