Devlet ve Çeteler Karşı Karşıya: Şiddet Sarmalına Batan Ekvador'da Hastaneye Silahlı Saldırı Düzenlendi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olayları ve çatışmalar durmuyor. Silahlı çete üyeleri en son ülkenin güneyindeki bir hastaneye baskın düzenledi. Devlet başkanı ülkedeki uyuşturucu ticaretini kontrol eden çetelere savaş ilan etti. Detaylar içerikte!