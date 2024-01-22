Devlet ve Çeteler Karşı Karşıya: Şiddet Sarmalına Batan Ekvador'da Hastaneye Silahlı Saldırı Düzenlendi
Devlet ve Çeteler Karşı Karşıya: Şiddet Sarmalına Batan Ekvador'da Hastaneye Silahlı Saldırı Düzenlendi
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet olayları ve çatışmalar durmuyor. Silahlı çete üyeleri en son ülkenin güneyindeki bir hastaneye baskın düzenledi. Devlet başkanı ülkedeki uyuşturucu ticaretini kontrol eden çetelere savaş ilan etti. Detaylar içerikte!
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da hükümet ile uyuşturucu çeteleri arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekvador limanlarından Batıya uyuşturucu ticareti akabinde ülkede resmen bir şiddet sarmalı söz konusu.
Dünya basınına yansıyan haberlerden hatırlarsanız ocak ayının ilk günlerinde ülkenin en büyük suç çete liderlerinden biri olan Fito tutuklu bulunduğu hapishaneden kaçmış ve devlet başkanı ülkede olağanüstü hal ilan etmişti.
Devlet başkanı Daniel Noboa'nın Ekvador'daki kartelleri terörist olarak nitelendirmesinin ardından güvenlik kuvvetleri ile çeteler arasında çatışmalar meydana gelmişti. Aynı akşam canlı yayın yapan 'TC Television' adlı bir televizyon kanalı silahlı saldırganlar tarafından basılmıştı.
Olaylar bunlarla da kalmamış; şiddetin adeta kol gezdiği Ekvador'da televizyon kanalına düzenlenen saldırıyı soruşturan savcı kendi aracında öldürülmüştü.
17 milyon nüfusu bulunan Ekvador'da yaklaşık 20'ye yakın irili ufaklı suç çetesi var. Çetelerin en büyükleri cezaevlerini kontrol altına almış durumda. Özellikle gardiyanları rehin alarak hükümete karşı başkaldırıyorlar.
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Milliyet'te derlenen bir habere göre Ekvador ile ilgili bir son gelişme daha yaşandı. Uyuşturucu çeteleri ülkenin güneybatısındaki bir hastaneyi ele geçirmeye çalıştı. Kolluk kuvvetlerinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre 68 kişi tutuklandı. Çete liderlerinin Guayas'taki hastaneye saldırma nedeni olarak yaralı arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıkları iddia ediliyor.
Ekvador'daki suç ve şiddet olayları giderek tırmanıyor. Bir zamanlar güvenli ülke ya da barışın ülkesi olarak lanse edilen Ekvador şimdilerde şiddetin ve uyuşturucu ticaretinin ülkesi olmuş durumda. Devlet başkanının çetelere karşı açtığı savaş başarılı olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz.
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