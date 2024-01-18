Ülke Karıştı: Ekvador'da Canlı Yayın Saldırısını Soruşturan Savcı Kendi Aracında Öldürüldü!
Ülke Karıştı: Ekvador'da Canlı Yayın Saldırısını Soruşturan Savcı Kendi Aracında Öldürüldü!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/18/ek...
Ekvador'daki şiddet olayları gün geçtikçe artarak devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında çete lideri Fito hapishaneden kaçmış ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Aynı akşam ise canlı yayın yapan bir kanala saldırganlar baskın yapmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayın baskınını soruşturan savcı suikaste uğradı. Detaylar içerikte!
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da sular durulmuyor. Tüm dünya ülkedeki çete liderleri ve hükümet arasındaki çatışmaları anbean takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ülkenin en büyük çetelerinden birinin lideri olan 'Fito' lakaplı Macias firar etmişti.
Fito'nun hapishaneden firarının ardından Ekvador hükümeti ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Haberlerden hatırlarsanız Fito, firar ettiği 12 bin kişilik hapishanenin de lideriydi ve hakkında arama kararı çıkarılmıştı.
Fito'nun firar ettiği akşam ülkede tam tamına bir kargaşa yaşanmış, 10 Ocak tarihinde 'TC Television' kanalına suç çeteleri tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti.
Ekvador'da hapishane ayaklanmaları süregelirken yeni bir gelişme daha meydana geldi. Euronews'ün haberine göre 'TC Television' kanalına düzenlenen saldırıyı soruşturan savcı Cesar Suarez aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü. Savcı Suarez öldürülmeden bir gün önce kendisine polis koruması verilmemesinden şikayetçiydi.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, savcıya düzenlenen saldırıyı Twitter hesabından bir mesaj yayınlayarak kınadı ve saldırganların derhal yakalanması için talimat verdi.
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Canlı yayın saldırısını soruşturduğu için öldürülen savcı Suarez aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suç vakalarını da araştırıyordu. Suikastin ardından Ekvador'daki şiddet olayları hızla artıyor. Polisler ise çetelerle mücadele etmek için operasyonlarına devam ediyor.
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