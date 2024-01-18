Ülke Karıştı: Ekvador'da Canlı Yayın Saldırısını Soruşturan Savcı Kendi Aracında Öldürüldü!

Ekvador'daki şiddet olayları gün geçtikçe artarak devam ediyor. Ocak ayının ilk haftasında çete lideri Fito hapishaneden kaçmış ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Aynı akşam ise canlı yayın yapan bir kanala saldırganlar baskın yapmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Canlı yayın baskınını soruşturan savcı suikaste uğradı. Detaylar içerikte!