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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı Tazminat Cezasına Mahkum Etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ı Tazminat Cezasına Mahkum Etti

Yunanistan Gündem AİHM
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 08:57

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan ile ilgili bir karar verdi. AİHM kararına göre Yunanistan, düzensiz göçmenleri öldürdüğü gerekçesiyle mahkum edildi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.haberturk.com/aihm-suriye...
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan ile ilgili tarihi bir karar verdi. Mahkeme, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriyeli göçmenlere ateş ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Yunanistan ile ilgili tarihi bir karar verdi. Mahkeme, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Suriyeli göçmenlere ateş ettiği gerekçesiyle Yunanistan'ı mahkum etti.

Habertürk'te yer alan habere göre 2014 yılında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Keçi Adası (Pserimos) açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği botu durdurmak için ateş açmış ve 1 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Suriyelinin İsveç'te yaşayan akrabaları ise 2016 yılında AİHM'ye başvurmuş ve Yunanistan'ı şikayet etmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre 2014 yılında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri Keçi Adası (Pserimos) açıklarında düzensiz göçmenlerin bindiği botu durdurmak için ateş açmış ve 1 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Suriyelinin İsveç'te yaşayan akrabaları ise 2016 yılında AİHM'ye başvurmuş ve Yunanistan'ı şikayet etmişti.

AİHM, 2016'da Yunanistan aleyhine açılan davada son kararı açıkladı. Buna göre Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan yaşam hakkıyla alakalı 2. madde gereğince ölen kişinin akrabalarına 80 bin euro tazminat ödeyecek.

AİHM, 2016'da Yunanistan aleyhine açılan davada son kararı açıkladı. Buna göre Yunanistan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan yaşam hakkıyla alakalı 2. madde gereğince ölen kişinin akrabalarına 80 bin euro tazminat ödeyecek.

Düzensiz göçmenler konusunda Yunanistan'ın sicili bi' hayli karanlık. AİHM, 2014'te yılında Bulamaç adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmayan Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Düzensiz göçmenler konusunda Yunanistan'ın sicili bi' hayli karanlık. AİHM, 2014'te yılında Bulamaç adası açıklarında boğulan 11 kişiyi kurtarmak için hiçbir şey yapmayan Yunanistan'ı tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı pek çok defa düzensiz göçmenlerin botlarını Türk kara sularına itmeye çalışmıştı. Yunanistan'da yaşanan göçmen krizi ülkenin içişlerini de sarsmış durumda. Pek çok Yunan insan hakları savunucusu hükümetin göç politikasını eleştiriyor.

Yunan Sahil Güvenlik Komutanlığı pek çok defa düzensiz göçmenlerin botlarını Türk kara sularına itmeye çalışmıştı. Yunanistan'da yaşanan göçmen krizi ülkenin içişlerini de sarsmış durumda. Pek çok Yunan insan hakları savunucusu hükümetin göç politikasını eleştiriyor.
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Özellikle Yunanistan'daki sol partilerin gündeminde göçmen sorunu yer alıyor. AİHM kararı ile ilgili açıklama yapan Yeni Sol, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak" sözlerini dile getirdi.

Özellikle Yunanistan'daki sol partilerin gündeminde göçmen sorunu yer alıyor. AİHM kararı ile ilgili açıklama yapan Yeni Sol, "Bugün, Yunanistan için utanç verici bir gün olarak hatırlanacak" sözlerini dile getirdi.

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