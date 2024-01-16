Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Hamlesi Dünyanın Gündemine Oturdu!
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Hamlesi Dünyanın Gündemine Oturdu!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/16/ki...
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, mecliste yaptığı son toplantıda Güney Kore'yi 'değişmez baş düşman' ilan etti ve anayasada da böyle geçmesini talep etti. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kuzey Kore devlet lideri Kim Jong-un, bugün Güney Kore ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Yüksek Halk Meclisi’nin 10. oturumunda konuşan Kim, Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesinin artık mümkün olmadığını dile getirdi.
Kuzey Kore lideri Kim bununla da kalmadı ve meclisten anayasanın yeniden yazılmasını talep etti. Güney Kore'yi "değişmez baş düşman" ilan etti ve anayasaya da böyle geçmesini istedi.
Euronews'ün haberine göre Kim, birleşme yönünde çalışan tüm devlet kurumlarını lağvetti. Buna göre Güney Kore ile ilişkileri yöneten Barışçıl Birleşme Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresi artık görev yapmayacak.
Kim'in böyle bir karar almasındaki ana neden Güney Kore'nin ABD ile stratejik ilişkiler kurması. Zira Güney Kore yarımadada ABD ile ortak askeri tatbikatlar düzenliyor.
Kim'e göre Güney Kore'nin bu askeri hamleleri başlı başına adayı savaş bölgesine dönüştürüyor. Ancak ne var ki Kuzey Kore de yerinde durmuyor. Basına yansıyan haberlere göre Kuzey Kore, Rusya ile askeri ilişkilerini sıklaştırıyor ve hatta hipersonik manevra kabiliyetine sahip savaş başlığıyla donatılmış balistik füze denemeleri yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güney Kore ise Kuzey Kore'nin bu hamlesini "doğrudan provokasyon" olarak nitelendiriyor. Son gelişmelere bakılacak olursa Koreler arası kutuplaşma giderek artıyor. Her iki ülke de adadaki askeri varlıklarını artırmaya çalışıyor. Ukrayna savaşı, İsrail-Hamas çatışması ve Yemen'deki olaylar derken buradan da bir savaş cephesi açılırsa dünya hiç şaşırmaz doğrusu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda