Karadeniz'de Askeri Hareketlilik: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Mayın Anlaşması İmzaladı!
Karadeniz'de Askeri Hareketlilik: Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Mayın Anlaşması İmzaladı!
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Karadeniz'e kıyısı bulunan Türkiye, Romanya ve Bulgaristan geçtiğimiz günlerde ortak bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı bu üç ülke ortak hareket edecek. Detaylar içerikte!
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken NATO ülkeleri arasında yeni anlaşmalar ve taahhhütler söz konusu olmaya devam ediyor. Özellikle dünya ülkelerinin Karadeniz dış politikasında dönüşümler yaşanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 NATO ülkesi Türkiye, Romanya ve Bulgaristan, Ukrayna savaşından sonra bir tehlike haline gelen 'mayınlar' için ortak bir anlaşma imzaladı.
BBC'nin haberine göre Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın deniz kuvvetleri, mayın anlaşması kapsamında Karadeniz'de ortak harekat düzenleyecek. Bu harekatlar 6 ayda bir yapılacak. Karadeniz'in seyir güvenliği kontrol altına alınacak.
Haberde dikkat çeken en önemli başlık maddesi ise Türkiye'nin bu anlaşma kapsamında tam olarak ne istediği oldu. Ankara hükümetinin isteğine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan diğer NATO ülkeleri Ukrayna'daki savaş bitmeden bu anlaşmaya dahil olamayacak.
“Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı” adındaki anlaşmayı 11 Ocak'ta Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya adına Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan adına Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov imzaladı.
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada,
Türkiye, Ukrayna'daki savaşın başlamasının hemen ertesinde 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesini aktif hale getirmişti. Uygulamaya konulan maddeye göre Ukrayna savaşına dahil olan ülkeler savaş gemilerini boğazlardan geçiremeyecek.
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