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Fransız Futbolcu Benzema 'Müslüman Kardeşler' İddiası Yüzünden İçişleri Bakanına Dava Açtı!

Fransız Futbolcu Benzema 'Müslüman Kardeşler' İddiası Yüzünden İçişleri Bakanına Dava Açtı!

Fransa
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.01.2024 - 12:05

Kariyerine Suudi Arabistan'da forma giyen Benzema, Fransa İçişleri Bakanına dava açtı. Gelin o davanın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/benzem...
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Futbol hayatına Suudi Arabistan ligindeki El-İttihad takımında devam eden Benzema, kendisini Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlayan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'e dava açtı.

Futbol hayatına Suudi Arabistan ligindeki El-İttihad takımında devam eden Benzema, kendisini Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlayan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'e dava açtı.

BBC'nin haberine göre Benzema, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü futbolcu sosyal medyada yaptığı açıklamada 'haksız bombardımanların kurbanlarının yine kadınlar ve çocuklar' diyerek İsrail'i eleştirmişti.

BBC'nin haberine göre Benzema, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü futbolcu sosyal medyada yaptığı açıklamada 'haksız bombardımanların kurbanlarının yine kadınlar ve çocuklar' diyerek İsrail'i eleştirmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu iddiasını ortaya atmıştı.

Duvar'ın aktardığı habere göre Cezayir asıllı Fransız futbolcu Benzema geçtiğimiz günlerde içişleri bakanına hakaret davası açtı. Fransız basınına yansıyan 92 sayfalık şikayet dilekçesinde Benzema bu iddiayı reddetti.

Müslüman Kardeşler kim?

Müslüman Kardeşler kim?

Müslüman Kardeşler Arap dünyasının en eski İslami hareketlerinden biri. Siyasi muhalif bir örgüt olan Müslüman Kardeşler, 1928'de Mısır'da örgütlenmeye başladı.

Şeriatçı bir örgüt olan Müslüman Kardeşler'i günümüzde bazı ülkeler terör örgütü olarak nitelendirmektedir. Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütü olarak ilan ederken Filistin, Libya ve Katar desteklemektedir.

Şeriatçı bir örgüt olan Müslüman Kardeşler'i günümüzde bazı ülkeler terör örgütü olarak nitelendirmektedir. Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütü olarak ilan ederken Filistin, Libya ve Katar desteklemektedir.

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