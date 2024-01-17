Fransız Futbolcu Benzema 'Müslüman Kardeşler' İddiası Yüzünden İçişleri Bakanına Dava Açtı!
Fransız Futbolcu Benzema 'Müslüman Kardeşler' İddiası Yüzünden İçişleri Bakanına Dava Açtı!
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/benzem...
Kariyerine Suudi Arabistan'da forma giyen Benzema, Fransa İçişleri Bakanına dava açtı. Gelin o davanın ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Futbol hayatına Suudi Arabistan ligindeki El-İttihad takımında devam eden Benzema, kendisini Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olmakla suçlayan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'e dava açtı.
BBC'nin haberine göre Benzema, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları kınayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü futbolcu sosyal medyada yaptığı açıklamada 'haksız bombardımanların kurbanlarının yine kadınlar ve çocuklar' diyerek İsrail'i eleştirmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin ise Benzema'nın Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğu iddiasını ortaya atmıştı.
Müslüman Kardeşler kim?
Şeriatçı bir örgüt olan Müslüman Kardeşler'i günümüzde bazı ülkeler terör örgütü olarak nitelendirmektedir. Mısır, Suudi Arabistan, Rusya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri terör örgütü olarak ilan ederken Filistin, Libya ve Katar desteklemektedir.
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