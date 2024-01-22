Türkiye Siber Saldırıya Uğrayabilir: NATO, 2044 Yılına Kadar Rusya ile Savaşın Patlak Vereceğini İlan Etti

Daily Mail gazetesine konuşan askeri ve güvenlik uzmanları, olası bir Rus saldırısının NATO ülkelerini nasıl etkileyeceği üzerinde bir analiz yaptı. Bu analize göre ittifakın üyesi Türkiye siber saldırıya uğrayabilir ve ulaşım ağı çökertilebilir. Askeri yetkililer savaşın önce siber saldırılarla başlayacağını ve bundan Türkiye'nin de etkileneceğini iddia ediyor.