Türkiye Siber Saldırıya Uğrayabilir: NATO, 2044 Yılına Kadar Rusya ile Savaşın Patlak Vereceğini İlan Etti
Türkiye Siber Saldırıya Uğrayabilir: NATO, 2044 Yılına Kadar Rusya ile Savaşın Patlak Vereceğini İlan Etti
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/bat...
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Orta Doğu'da meydana gelen Hamas-İsrail çatışmalarının ardından dünyada yeni bir savaş çıkabileceği ihtimalleri artık çok konuşuluyor. NATO ülkeleri son zamanlarda savaş üzerine yaptıkları analizleri tüm hükümetlere ve vatandaşlara duyuruyor. NATO'ya göre Rusya 2044 yılına kadar ittifaka saldırabilir. Askeri yetkililere göre bu saldırılardan Türkiye de etkilenebilir. Detaylar içerikte!
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Uluslararası politikada dengeler değişiyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Gazze'deki çatışmalar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve İran'ın komşu ülkelere düzenlediği füze saldırıları derken yakın bir zamanda 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği sürekli dile getiriliyor.
Zira Batılı analistler, uzmanlar ve emekli askerler son zamanlarda olası bir savaş üzerine tahminlerini sıklaştırıyor. Milliyet'in haberine göre Rusya'nın önümüzdeki 20 yıl içerisinde NATO'ya karşı askeri bir hareket başlatacağı tahmin ediliyor.
NATO'nun son zamanlardaki gündemi tamamen Rusya'nın tutum ve davranışlarından oluşuyor. Türkiye'nin de bir NATO ülkesi olarak önemli katkılarda bulunduğu ittifakın yetkilileri, Rusya'nın 2044'e kadar NATO'ya saldıracağını yüksek sesle dile getiriyor ve Avrupa hükümetlerinden tutun da vatandaşlara kadar herkese uyarıda bulunuyor.
Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra Avrupa'dan gelen haberler hiç iç açıcı değil. Baltık ülkeleri Rusya sınırına savunma hattı inşa etmeye hazırlanırken 210 yıldır savaşmayan İsveç, vatandaşlarına 'Rusya ile savaşmamız gerekebilir' uyarıları yapıyor.
NATO, Rusya'nın karşısında sağlam durabilmek için somut adımlar atmaya başladı bile. Zira gelecek hafta NATO'nun 90 bin askerin katılımıyla Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük tatbikatını düzenleyeceği ve bu tatbikatların Batılı ülkelerin savaş hazırlıklarına başlamasına somut bir örnek olduğu konuşuluyor.
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NATO'nun Türkiye tahminleri ne yönde?
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