Nükleer Silahlanma mı? İran Devrim Muhafızlarının Uzaya Araştırma Uydusu Göndermesi Tartışmaya Yol Açtı!

İran'ın uzun yıllardır Batılı ülkeler ile sürdürdüğü nükleer silahlanma anlaşmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran 'uranyum üretimi' konusunda Batılı ülkelerle bir anlaşmaya varamamış ve uranyum üretimini daha da artırmıştı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler İran'ın nükleer silahlanması konusunda endişeli. Zira ABD, İran'ın nükleer silah üretimine yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve bunun da dünya çapında tehdit oluşturacağını öngörüyor.