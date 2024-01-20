Nükleer Silahlanma mı? İran Devrim Muhafızlarının Uzaya Araştırma Uydusu Göndermesi Tartışmaya Yol Açtı!
Nükleer Silahlanma mı? İran Devrim Muhafızlarının Uzaya Araştırma Uydusu Göndermesi Tartışmaya Yol Açtı!
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/20/ir...
İran Uzay Ajansı, uzaya 'Sureyya' adında bir araştırma uydusu fırlattı. Son birkaç haftadır Suriye, Irak ve Pakistan'a füze saldırıları düzenleyen İran'ın bu hamlesi Batı dünyasında endişe yarattı. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünya genelinde nükleer silahlanma hızı giderek artıyor. Özellikle İran'ın nükleer silahlanma çalışmaları Batı dünyası tarafından endişeyle karşılanıyor. Zira başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok hükümet, İran'ın uzay araştırmaları adı altında nükleer silahlanma çalışmaları yaptığını iddia ediyor.
Batı dünyasında bu iddiaları körükleyecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Euronews'te yer alan bir habere göre İran Uzay Ajansı, uzaya yeni bir araştırma uydusu fırlattı ve 750 kilometre mesafedeki bir yörüngeye yerleştirdi. Uydunun fırlatılmasın törenine Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere pek çok askeri yetkili katıldı.
İran devlet televizyonlarında yer alan haberlere göre uydu Kaim-100 adındaki bir roketle fırlatıldı. Uzaya fırlatılan araştırma uydusunun adı ise "Sureyya". Batılı medya kaynaklara göre araştırma uydusunu İran Devrim Muhafızlarının ürettiği bilgisi ön plana çıkıyor.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
Peki başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler neden endişe ediyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Birleşmiş Milletler'in İran'a bakış açısı ne?
İran Ortadoğu'nun en büyük füze programlarından birine sahip. Hatta son günlerde haberlerden takip ederseniz Irak, Suriye ve Pakistan'a füze saldırıları düzenliyor. İlerleyen zamanlarda bu saldırıların sonucu nereye varacak ve Türkiye nasıl bir aksiyon alacak merakla bekliyoruz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda