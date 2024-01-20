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Nükleer Silahlanma mı? İran Devrim Muhafızlarının Uzaya Araştırma Uydusu Göndermesi Tartışmaya Yol Açtı!

Nükleer Silahlanma mı? İran Devrim Muhafızlarının Uzaya Araştırma Uydusu Göndermesi Tartışmaya Yol Açtı!

İran
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 18:35

İran Uzay Ajansı, uzaya 'Sureyya' adında bir araştırma uydusu fırlattı. Son birkaç haftadır Suriye, Irak ve Pakistan'a füze saldırıları düzenleyen İran'ın bu hamlesi Batı dünyasında endişe yarattı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/20/ir...
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Dünya genelinde nükleer silahlanma hızı giderek artıyor. Özellikle İran'ın nükleer silahlanma çalışmaları Batı dünyası tarafından endişeyle karşılanıyor. Zira başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok hükümet, İran'ın uzay araştırmaları adı altında nükleer silahlanma çalışmaları yaptığını iddia ediyor.

Dünya genelinde nükleer silahlanma hızı giderek artıyor. Özellikle İran'ın nükleer silahlanma çalışmaları Batı dünyası tarafından endişeyle karşılanıyor. Zira başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok hükümet, İran'ın uzay araştırmaları adı altında nükleer silahlanma çalışmaları yaptığını iddia ediyor.

Batı dünyasında bu iddiaları körükleyecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Euronews'te yer alan bir habere göre İran Uzay Ajansı, uzaya yeni bir araştırma uydusu fırlattı ve 750 kilometre mesafedeki bir yörüngeye yerleştirdi. Uydunun fırlatılmasın törenine Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere pek çok askeri yetkili katıldı.

Batı dünyasında bu iddiaları körükleyecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Euronews'te yer alan bir habere göre İran Uzay Ajansı, uzaya yeni bir araştırma uydusu fırlattı ve 750 kilometre mesafedeki bir yörüngeye yerleştirdi. Uydunun fırlatılmasın törenine Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere pek çok askeri yetkili katıldı.

İran devlet televizyonlarında yer alan haberlere göre uydu Kaim-100 adındaki bir roketle fırlatıldı. Uzaya fırlatılan araştırma uydusunun adı ise "Sureyya". Batılı medya kaynaklara göre araştırma uydusunu İran Devrim Muhafızlarının ürettiği bilgisi ön plana çıkıyor.

İran devlet televizyonlarında yer alan haberlere göre uydu Kaim-100 adındaki bir roketle fırlatıldı. Uzaya fırlatılan araştırma uydusunun adı ise "Sureyya". Batılı medya kaynaklara göre araştırma uydusunu İran Devrim Muhafızlarının ürettiği bilgisi ön plana çıkıyor.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

'Kaim-100 roketi 100 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. 'Sureyya' araştırma uydusunun yükü ise yaklaşık 50 kilogram. Roket bu denememizde yükünü 750 kilometrelik yörüngeye başarıyla yerleştirdi.'

Peki başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler neden endişe ediyor?

Peki başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler neden endişe ediyor?

İran'ın uzun yıllardır Batılı ülkeler ile sürdürdüğü nükleer silahlanma anlaşmaları başarısızlıkla sonuçlanmıştı. İran 'uranyum üretimi' konusunda Batılı ülkelerle bir anlaşmaya varamamış ve uranyum üretimini daha da artırmıştı. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler İran'ın nükleer silahlanması konusunda endişeli. Zira ABD, İran'ın nükleer silah üretimine yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu ve bunun da dünya çapında tehdit oluşturacağını öngörüyor.

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Birleşmiş Milletler'in İran'a bakış açısı ne?

Birleşmiş Milletler'in İran'a bakış açısı ne?

Batılı devletler BM Güvenlik Konseyinin 2231 sayılı kararını göz önüne alarak İran'ın kıtalararası balistik füze çalışmalarını aykırı buluyor. Hatta İran'ın uzay araştırmaları adı altında Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit ettiğini iddia ediyorlar.

İran Ortadoğu'nun en büyük füze programlarından birine sahip. Hatta son günlerde haberlerden takip ederseniz Irak, Suriye ve Pakistan'a füze saldırıları düzenliyor. İlerleyen zamanlarda bu saldırıların sonucu nereye varacak ve Türkiye nasıl bir aksiyon alacak merakla bekliyoruz.

İran Ortadoğu'nun en büyük füze programlarından birine sahip. Hatta son günlerde haberlerden takip ederseniz Irak, Suriye ve Pakistan'a füze saldırıları düzenliyor. İlerleyen zamanlarda bu saldırıların sonucu nereye varacak ve Türkiye nasıl bir aksiyon alacak merakla bekliyoruz.

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