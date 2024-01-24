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İsrail Dışişleri Bakanının "Akdeniz'de Yapay Ada Kuralım" Önerisi Tüm Dünyanın Tepkisini Çekti!

İsrail Dışişleri Bakanının "Akdeniz'de Yapay Ada Kuralım" Önerisi Tüm Dünyanın Tepkisini Çekti!

İsrail Avrupa Birliği Gazze
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 13:40

AB Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze halkını yerleştirmek için Akdeniz'de bir yapay ada önerisinde bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz tepkilere yol açtı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://tr.euronews.com/my-europe/202...
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2023 yılının ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail-Hamas çatışması ABD, AB, Türkiye ve tüm Orta Doğu'nun ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor.

2023 yılının ekim ayından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. İsrail-Hamas çatışması ABD, AB, Türkiye ve tüm Orta Doğu'nun ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Siyasi arenada Filistin'de "iki devletli çözüm" tartışmaları yoğun bir şekilde yaşanırken ve İsrail buna çok yanaşmazken geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in bir önerisi Batı dünyasında tepki çekti.

Siyasi arenada Filistin'de "iki devletli çözüm" tartışmaları yoğun bir şekilde yaşanırken ve İsrail buna çok yanaşmazken geçtiğimiz günlerde İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'in bir önerisi Batı dünyasında tepki çekti.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, davet edildiği bir AB Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze halkını yerleştirmek için Akdeniz'de bir yapay ada kurulmasını teklif etti. Katz bu teklifi dışişleri bakanlarına bir tanıtım videosuyla açıkladı.

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, davet edildiği bir AB Dışişleri Bakanları toplantısında Gazze halkını yerleştirmek için Akdeniz'de bir yapay ada kurulmasını teklif etti. Katz bu teklifi dışişleri bakanlarına bir tanıtım videosuyla açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise İsrail'in 'yapay ada' önerisine sert bir dille tepki gösterdi. Euronews'te yer alan habere göre Yüksek Temsilci Borrell bu planı “abesle iştigal ve toplanma amacımızla alakasız” olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise İsrail'in 'yapay ada' önerisine sert bir dille tepki gösterdi. Euronews'te yer alan habere göre Yüksek Temsilci Borrell bu planı “abesle iştigal ve toplanma amacımızla alakasız” olarak değerlendirdi.

Borrell yaptığı açıklamada, "Bizim önceliğimiz ve aciliyetimiz sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak, sivil kayıpları önlemek ve İsrail saldırılarını bir an önce durdurmak" sözlerini dile getirdi.

Borrell yaptığı açıklamada, "Bizim önceliğimiz ve aciliyetimiz sivillere yardım ulaştırmak, esirleri kurtarmak, sivil kayıpları önlemek ve İsrail saldırılarını bir an önce durdurmak" sözlerini dile getirdi.
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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bu önerisine göre yapay ada Gazze kıyılarından yaklaşık üç mil uzakta ve uluslararası olarak finanse edilen bir ada olacak. Orta Doğu'da daha iyi bir geleceği teşvik edecek.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bu önerisine göre yapay ada Gazze kıyılarından yaklaşık üç mil uzakta ve uluslararası olarak finanse edilen bir ada olacak. Orta Doğu'da daha iyi bir geleceği teşvik edecek.

İsrail'in planına Birleşmiş Milletler de tepki gösteriyor. Siz Avrupa Birliği'nin 'saçmalık' olarak nitelendirdiği bu öneri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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