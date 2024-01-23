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Putin Karşıtı Siyasetçi Navalni'ye Her Sabah Zorla Şarkı Dinletildiği Ortaya Çıktı

Putin Karşıtı Siyasetçi Navalni'ye Her Sabah Zorla Şarkı Dinletildiği Ortaya Çıktı

Rusya
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 14:14

Rusya'nın başkenti Moskova'dan 1900 km uzaklıktaki bir cezaevinde tutulan muhalif lider Aleksey Navalni'ye her sabah 'Ben Rusum' şarkısı dinletildiği ortaya çıktı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/cezaev...
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Rusya'da muhalif liderlere ve hükümet karşıtı söylemlerde bulunan sanatçılara ve halka bastırma eylemleri tüm dünyanın gündeminde yer alan bir konu. Ama son zamanlarda basına yansıyıp çok konuşulan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin başına gelenler.

Rusya'da muhalif liderlere ve hükümet karşıtı söylemlerde bulunan sanatçılara ve halka bastırma eylemleri tüm dünyanın gündeminde yer alan bir konu. Ama son zamanlarda basına yansıyıp çok konuşulan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin başına gelenler.

Duvar'da yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'nın 1900 km kuzeydoğusundaki 'Kuzey Kutup Dairesi' adlı cezaevinde tutulan Navalni'ye her sabah zorla 'Ben Rusum' şarkısının dinletildiği ortaya çıktı.

Duvar'da yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'nın 1900 km kuzeydoğusundaki 'Kuzey Kutup Dairesi' adlı cezaevinde tutulan Navalni'ye her sabah zorla 'Ben Rusum' şarkısının dinletildiği ortaya çıktı.

Navalni'nin yardımcılarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgilere göre Kuzey Kutup Dairesi'nde her sabah 5'te 'kalk' komutu veriliyor, ardından Rusya milli marşı çalınıyor ve daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i öven 'Ben Rusum' şarkısı çalınıyor.

Navalni'nin yardımcılarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı bilgilere göre Kuzey Kutup Dairesi'nde her sabah 5'te 'kalk' komutu veriliyor, ardından Rusya milli marşı çalınıyor ve daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin'i öven 'Ben Rusum' şarkısı çalınıyor.

'Ben Rusum' şarkısı Shaman adlı bir şarkıcıya ait. Birkaç sene önceye kadar Rusya'da az bilinen bir şarkıcı olan Shaman, Ukrayna Savaşı sırasında 'Ben Rusum' şarkısıyla Putin'in gözüne girmiş ve hükümetin desteğini almıştı. Kendisi artık son zamanlarda öyle popüler ki şarkısı devlet okullarında çalınıyor, klipleri televizyonlarda sık sık oynatılıyor.

'Ben Rusum' şarkısı Shaman adlı bir şarkıcıya ait. Birkaç sene önceye kadar Rusya'da az bilinen bir şarkıcı olan Shaman, Ukrayna Savaşı sırasında 'Ben Rusum' şarkısıyla Putin'in gözüne girmiş ve hükümetin desteğini almıştı. Kendisi artık son zamanlarda öyle popüler ki şarkısı devlet okullarında çalınıyor, klipleri televizyonlarda sık sık oynatılıyor.

Navalni neden tutuklandı?

Navalni neden tutuklandı?

Avukat ve siyasetçi olan Navalni, son yıllarda Putin'i en çok eleştiren isimlerden biriydi. Uluslararası medyada yolsuzluk ve Putin eleştirmeni olarak tanınmaktaydı. 2021'de ise aşırılık suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dış dünya ile temasın çok az olduğu ve donmuş topraklar üzerinde bulunan bir hapishanede tutulan Navalni'nin 2038 yılına kadar hapiste kalacağı öngörülüyor.

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