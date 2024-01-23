Putin Karşıtı Siyasetçi Navalni'ye Her Sabah Zorla Şarkı Dinletildiği Ortaya Çıktı

Avukat ve siyasetçi olan Navalni, son yıllarda Putin'i en çok eleştiren isimlerden biriydi. Uluslararası medyada yolsuzluk ve Putin eleştirmeni olarak tanınmaktaydı. 2021'de ise aşırılık suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dış dünya ile temasın çok az olduğu ve donmuş topraklar üzerinde bulunan bir hapishanede tutulan Navalni'nin 2038 yılına kadar hapiste kalacağı öngörülüyor.