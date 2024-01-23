Yasaklar Bitmiyor! Taliban Doğum Kontrol Hapı Satın Alan Kadınları Tutuklamaya Başladı
Yasaklar Bitmiyor! Taliban Doğum Kontrol Hapı Satın Alan Kadınları Tutuklamaya Başladı
Kaynak: https://tr.euronews.com/2024/01/22/bm...
Kamusal alanda Afgan kadınların haklarını kısıtlayan Taliban'dan yasak üstüne yasak haberleri geliyor. Yönetim bu sefer de doğum kontrol hapı satın alan kadınları tutukladı, 'bir daha almayacaklarını' belirten belge imzalayanları serbest bıraktı. Detaylar içerikte!
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2021 yılında Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, ilk dönemlerinde ılımlı bir yönetim vaat etmesine rağmen özellikle kamusal yaşamda kadınların hayatını olumsuz etkileyecek yasaklar koymaya devam ediyor.
2022'de kadınların sadece gözlerini göstermelerini ve baştan aşağı burka giymelerini emreden bir yasa koymuşlardı. Ayrıca kız çocuklarının 6. sınıftan sonra okula gitmelerini engellemiş, güzellik salonlarının kapısını mühürlemiş ve tesettüre girmeyen kadınları gözaltına alarak sindirme politikası uygulamıştı.
BM'nin yayınladığı son rapora göre ise Taliban, evli olmayan ya da erkek vasisi bulunmayan Afgan kadınların çalışma, sağlık ve seyahat özgürlüklerini kısıtlıyor.
Taliban kadınlara kan ya da evlilik bağı olmadan uzun bir mesafeyi tek başına gidemeyecekleri konusunda baskı yapıyor. Mahremiyet gerekçesiyle kadınların sağlık kurumlarına gitmelerini engelliyor ve bu yüzden bu alanları sık sık denetliyor.
Euronews'te yer alan habere göre İyiliği Emretme Bakanlığı (Emri bil Maruf) yetkilileri, çalışan kadınlara da bazı şartlar koşuyor. Bakanlık kadınlara evli olmayan kadınların çalışmasının uygun olmadığını tebliğ ediyor. Eğer çalışacaklarsa evlenmelerini şart koşuyor.
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Ayrıca BM'nin Afganistan raporunda Taliban tarafından yasaklanmamış olmasına rağmen doğum kontrol hapı satın alan kadınların tutuklandığı da ifade ediliyor. Tutuklanan kadınlar ise 'bir daha satın almayacaklarına dair garanti belgesi' imzalamaları şartıyla serbest bırakılıyor.
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