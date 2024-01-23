Yasaklar Bitmiyor! Taliban Doğum Kontrol Hapı Satın Alan Kadınları Tutuklamaya Başladı

Kamusal alanda Afgan kadınların haklarını kısıtlayan Taliban'dan yasak üstüne yasak haberleri geliyor. Yönetim bu sefer de doğum kontrol hapı satın alan kadınları tutukladı, 'bir daha almayacaklarını' belirten belge imzalayanları serbest bıraktı. Detaylar içerikte!