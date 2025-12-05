onedio
Ali Sunal Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Eleştirdi

Oğuzhan Kaya
05.12.2025 - 13:41

Ali Sunal YouTube'da sunduğu Gol Kralı isimli programda Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirdi. Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında sosyal medyada kendisi hakkında bazı söylemlerde bulunanların gerçek Beşiktaşlı olmadığı söyleyen ve tribünlere baktığını söyleyen Yalçın'a bir eleştiri de oyuncu ve Beşiktaşlı kimliğiyle bilinen Ali Sunal'dan geldi.

Ali Sunal'ın Vole'de sunduğu programda Sergen Yalçın hakkında söyledikleri şöyle;

Sunal'ın bahsettiği parmak olayı ne?

Rekor ücretle Cem Uzan'ın sahip olduğu İstanbulspor'a transfer olan Sergen Yalçın, 1998 yılında Beşiktaşlı taraftarlara orta parmağını göstermişti. Beşiktaş'ın maçı kazanmasıyla öfkelenen Yalçın daha sonra Beşiktaş tribünlerine küfür etmiş 'Onlara çok güzel cevap vereceğim' demişti.

