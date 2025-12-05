onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Under Armour İndiriminden Columbia Ürünlerine 5 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Under Armour İndiriminden Columbia Ürünlerine 5 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
05.12.2025 - 13:47

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 5 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Dünya Türk Kahvesi indiriminden Columbia ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 05.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Under Armour UA Charged Pursuit 3 BL erkek spor ayakkabısı kaçırılmayacak bir fırsat.

Hafif yapısı ve yumuşak tabanı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile konfor sağlıyor, aynı zamanda günlük stilinizle de kolayca uyum sağlayacak.

Bugün %20 indirimde.

Linki burada

Helly Hansen’in erkek polar üstü, hem rahatlığı hem sıcak tutma özelliğiyle soğuk günlerin kurtarıcısı!

Sabah yürüyüşleri, hafta sonu alışverişleri ya da akşam çıkmaları… Her durumda tarzını tamamlıyor. 

Bugün %20 indirimde.

Linki burada

Columbia Powder Lite 2 Sherpa Hybrid Jacket, günlük kombinlere şıklık katacak!

Sherpa detaylarıyla yumuşacık bir konfor sunarken, puffer yapısı sayesinde soğuk havalarda koruma sağlayacak.

Bugün %14 indirimde.

Linki burada

Chakra mağazasında şu an kaçırılmayacak fırsatlar var; %50’ye varan indirimlerle hem ev tekstilinde hem de dekorasyon ürünlerinde harika seçenekler sizi bekliyor.

Yumuşacık havlular, şık battaniyeler, güzel kokulu ev ürünleri…

Linki burada

Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kutlamak için şahane bir fırsat yakaladık! Bugüne özel sepette %30’a varan indirimler var ve kahve severler için tam anlamıyla bayram niteliğinde.

Mis gibi kokusuyla güne keyif katan Türk kahvesini stoklamak, yeni tatlar keşfetmek veya sevdiklerinize küçük ama anlamlı bir hediye almak için ideal bir zaman.

Linki burada

Dünya Türk Kahvesi Günü'ne Özel Fırsatların Tamamı Burada

Sihirli Boyama ve Sticker Kitaplarında 2 al 1 öde fırsatı!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Seçili buhar makineleri ve ateş ölçerlerde %50’ye varan indirim fırsatı!

Özellikle kış aylarında evde hijyen ve sağlık takibi daha da önemli hâle geldiği için bu ürünlerdeki sürpriz indirimler fazlasıyla iş görüyor.

Linki burada

Yeni Sezon Ceketlerde %35'e Varan Fırsatlar!

Yeni Sezon Ceketlerde %35'e Varan Fırsatlar!

Project G/R baskılı, düğmeli premium oversize ceket, tarzına iddialı bir hava katmak istiyorsan tam sana göre. Aynı zamanda kaliteli duruşu ve güncel modaya uyumu ile gardırobunun gözde parçalarından biri olabilir.

İndirimli fiyatı 2,159.10 TL.

Linki burada

Zümrüt rengiyle göz kamaştıran bu ceketli tulum, omuzdaki vatka detayı ve önden düğmeli şık tasarımıyla ilk bakışta bile zarafetini hissettiriyor.

Zümrüt rengiyle göz kamaştıran bu ceketli tulum, omuzdaki vatka detayı ve önden düğmeli şık tasarımıyla ilk bakışta bile zarafetini hissettiriyor.

Hem modern duruşu hem de vücuda oturan formuyla özel günlerde ya da şık bir davette kullanabilirsiniz.

İndirimli fiyatı 799,99 TL.

Linki burada

Protein bar karma kutu bugün %11 indirimde!

4 aromadan 1'er adet Protein Bar ürününü uygun fiyata deneyebilirsiniz.

İndirimli fiyatı 249 TL.

Linki  burada

Ojelerde 4 al 3 öde fırsatına mutlaka göz atın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
