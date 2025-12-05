onedio
Yılbaşı Hediyesi Ne Alsam Diye Düşünenlere 1000 TL ve Altı Ürün Önerileri

etiket Yılbaşı Hediyesi Ne Alsam Diye Düşünenlere 1000 TL ve Altı Ürün Önerileri

Ceren Tarı
Ceren Tarı
05.12.2025 - 10:55

Yılbaşı yaklaşırken 'Acaba ne hediye alsam?' diye düşünenler için 1000 TL ve altı birbirinden özgün ürün seçeneklerini bir araya getirdik. Yılbaşı temasını yansıtan şık tasarımlı kupalar, kaliteli ve şık kulaklıklar gibi birçok farklı alternatif sizleri bekliyor. Bu özel günü daha da anlamlı kılacak hediye seçeneklerimizle sevdiklerinizi mutlu etmek artık çok daha kolay. İşte sizin için özenle derlediğimiz, bütçenize uygun hediye alternatifleri...

Bu içerik 05.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

“Yılbaşı hediyesi olarak ne alsam?” diye aklınızda dönen soruya pratik ve her zaman işe yarayan bir öneri arıyorsanız, Xiaomi Redmi Buds 6 TWS kulaklık tam o noktada devreye giriyor.

Şık görünümü, günlük kullanımda rahatlığı ve fiyat-performans açısından sunduğu avantajlarla hem teknolojiyi sevenlere hem de müziği yanında taşımayı sevenlere güzel bir sürpriz olabilir.

Fiyatı şu an 779,00 TL.

Rahatına düşkün birine yılbaşı için gerçekten işe yarar ve keyifli bir hediye arıyorsanız, Robeve Tabanca Masaj Aleti tam nokta atışı bir seçenek olabilir.

Fırçasız motorlu yapısı, kasları hızlı şekilde rahatlatan başlıkları ve Type-C şarj kolaylığıyla hem spor sonrası gevşeme hem de günün stresini atma konusunda tam bir kurtarıcı. Hem kullanışlı hem de “iyi ki almışsın” dedirten bir hediye olur.

Sepete özel fiyatı 389 TL.

Mutfağında küçük dokunuşlarla büyük bir değişim yaratmak isteyen hanımlar için Schafer Sunny 4 Kişilik Kahvaltı Takımı gerçekten harika bir yılbaşı hediyesi.

Hem zarif tasarımı hem de güne keyifli bir başlangıç yaptıran renkleriyle sofralara bambaşka bir hava katıyor. Kullanışlı, şık ve tam hediyelik!

Sepete özel fiyatı 854,28 TL.

Her zaman ışıldamayı seven kız arkadaşınıza hediye arıyorsanız, NYX Professional Makeup Buttermelt Highlightera mutlaka göz atın!

Hem kremsi yapısıyla ciltte doğal bir parlaklık bırakıyor hem de gün boyu taze bir ışıltı etkisi veriyor. Özellikle makyaj yapmayı sevenlerin makyaj çantasında mutlaka olması gereken ürünlerden biri diyebilirim.

Fiyatı şu an 674,99 TL.

Erkek arkadaşınıza hediye arıyorsanız işinizi kolaylaştırayım kızlar; yılbaşı ruhunu tam üstünde taşıyan bu kırmızı AVVA sweatshirt, soğuk havalarda stilinden vazgeçmeyenler için tam bir joker parça olacak.

Yeni yıl hediyesi olarak gerçekten kullanışlı ve akılda kalıcı bir seçenek olur.

Fiyatı 999,99 TL.

Erkek arkadaşınızla sıcak ve tatlı bir yılbaşı uyumu yakalamak isterseniz, size de harika bir öneri bırakıyorum: DeFacto’nun bisiklet yaka kırmızı triko kazağı.

Sade şıklığıyla kombinlere çok yakışacak ve o yumuşacık dokusuyla sizi anında yılbaşı ruhuna sokacak!

Fiyatı 499,99 TL.

Yılbaşı temalı çoraplar, hediyelerin en tatlı ve olmazsa olmaz parçalarından biri!

Mavi’nin yılbaşı temalı beyaz soket çorabı da tam bu enerjiyi taşıyan, hem sıcacık hem de eğlenceli bir seçenek.

Fiyatı 119,99 TL.

Arkadaşların için hem bütçe dostu hem de her an yanlarında taşıyabilecekleri küçük ama anlamlı bir hediye arıyorsan, yeni yıl temalı bileklikler tam o “herkes sever” kategorisinde.

Şirin yılbaşı detaylarıyla hediye verdiğinde yüzlerde hemen bir gülümseme oluşturacak türden.

Fiyatı 129,00 TL.

Kırmızı rujdan asla vazgeçmeyen yakınlarınıza alınabilecek en şık ve en garanti hediye kesinlikle M.A.C Macximal Mini Mac Silky Matte Lipstick.

İkonik mat dokusu sayesinde her sürüşte güçlü, iddialı ve yılbaşı ruhuna yakışan bir görünüm veriyor. Kırmızı ruj tutkunları bu hediyeye gerçekten bayılır.

Sepete özel fiyatı 686,97 TL.

Her zaman kurtarıcı hediyeler arasında yer alan yılbaşı temalı kupa seti, yılbaşı ruhunu en tatlı hâliyle yansıtan seçeneklerden biri.

460 ml geniş hacmiyle ister çay ister kahve keyfini doya doya yaşatıyor, üstelik ışıl ışıl yılbaşı detaylarıyla hediye verdiğiniz kişiye sıcacık bir mutluluk katacak.

 Fiyatı 899,98 TL.

Elbiselere bayılan arkadaşınız için harika bir hediye önerisi arıyorsanız, Grimelange'ın bordo mini elbisesi “giyer giymez çok yakıştı” dedirten parçalardan biri.

Üst kısmındaki esnek yapı hareket rahatlığı sunarken, dokuma etek bölümü şık bir duruş katıyor. Hem özel günlerde hem günlük kombinlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir model.

Fiyatı 742,45 TL.

Gömlek giymeyi seven babanız, abinize ya da sevgilinize hediye arıyorsanız, Altınyıldız Classics’in haki düğmeli yaka Oxford gömleği klasik ama modern çizgisinde duran harika bir seçenek.

Hem günlük stile hem de daha şık kombinlere uyum sağlayan bu model, dokusuyla kaliteli bir his verirken rengiyle de yılın her dönemine yakışacak.

 Fiyatı 649,99 TL.

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
