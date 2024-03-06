AK Partili Efkan Ala'dan Yeniden Refah Eleştirisi: "CHP'ye Kazandırıyor"
AK Partili Efkan Ala'dan Yeniden Refah Eleştirisi: "CHP'ye Kazandırıyor"
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bugün seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.
Efkan Ala, açıklamalarında benzer bir tabandan gelen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.
"Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor.” diyen Ala, “Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor” diye konuştu.
Efkan Ala'nın Yeniden Rehaf Partisini eleştirdiği açıklamaları ve öne çıkan bazı sosyal medya tepkileri 👇
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