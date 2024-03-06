Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Partili Efkan Ala'dan Yeniden Refah Eleştirisi: "CHP'ye Kazandırıyor"

AK Partili Efkan Ala'dan Yeniden Refah Eleştirisi: "CHP'ye Kazandırıyor"

Yeniden Refah Partisi Efkan Ala
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 16:13

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi’ni oyları bölmekle eleştirdi. Ala'ya göre YRP'nin seçime girdiği her yerde CHP'nin kazanma ihtimali artıyor. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bugün seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala bugün seçim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Efkan Ala, açıklamalarında benzer bir tabandan gelen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.

Efkan Ala, açıklamalarında benzer bir tabandan gelen Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi'ne yüklendi.

"Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor.” diyen Ala, “Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor” diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisinin girdiği yerlerde seçimlere kendisinin kazanma ihtimali yok ama CHP'nin kazanma ihtimali artıyor.” diyen Ala, “Aslında verilen oy doğrudan CHP'nin, muhalefet partisinin belediyeyi kazanmasına yardımcı olmuş oluyor” diye konuştu.

Efkan Ala'nın Yeniden Rehaf Partisini eleştirdiği açıklamaları ve öne çıkan bazı sosyal medya tepkileri 👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?