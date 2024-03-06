TÜİK, 'Türkiye'de Kadın İstatistikleri'ni Paylaştı: Kadın Nüfusu, Eğitimi, İstihdamı, Evlenme Yaşı...
TÜİK, 'Türkiye'de Kadın İstatistikleri'ni Paylaştı: Kadın Nüfusu, Eğitimi, İstihdamı, Evlenme Yaşı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2023' çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişiyor.
En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2022 yıllarında arttığı görüldü.
Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %9,1 iken 2022 yılında %23,5 olarak gerçekleşti.
Kadınlarda obezite oranı ise erkeklerin bir hayli önünde seyretti. Obez bireylerin oranı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez öncesi durumda, erkeklerin %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez öncesi durumda olduğu görüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2023 yıl sonu itibarıyla 599 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 119, erkek milletvekili sayısının ise 480.
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Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise %19,6'ya yükseldi.
Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,7 olarak belirlendi.
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