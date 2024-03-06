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TÜİK, 'Türkiye'de Kadın İstatistikleri'ni Paylaştı: Kadın Nüfusu, Eğitimi, İstihdamı, Evlenme Yaşı...

TÜİK, 'Türkiye'de Kadın İstatistikleri'ni Paylaştı: Kadın Nüfusu, Eğitimi, İstihdamı, Evlenme Yaşı...

Kadın İstatistikleri
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 14:17

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'İstatistiklerle Kadın, 2023' çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 

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TÜİK verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişiyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de toplam nüfusun %49,9'unu kadınlar, %50,1'ini ise erkekler oluşturdu. Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişiyor.

Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda %52,1 iken 90 ve üzeri yaş grubunda %70,2 oldu.

Doğuştan beklenen yaşam süresi 2020-2022 döneminde Türkiye geneli için 77,5 yıl iken kadınlarda 80,3 yıl, erkeklerde 74,8 yıl.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2022 yıllarında arttığı görüldü.

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2008-2022 yıllarında arttığı görüldü.

2008 yılında en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı %67,5, erkeklerin oranı %82,8 iken, bu oran 2022 yılında kadınlarda %86,7, erkeklerde ise %96,1 oldu.

Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %9,1 iken 2022 yılında %23,5 olarak gerçekleşti.

Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2008 yılında %9,1 iken 2022 yılında %23,5 olarak gerçekleşti.

Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %68,8'de.

Kadınlarda obezite oranı ise erkeklerin bir hayli önünde seyretti. Obez bireylerin oranı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez öncesi durumda, erkeklerin %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez öncesi durumda olduğu görüldü.

Kadınlarda obezite oranı ise erkeklerin bir hayli önünde seyretti. Obez bireylerin oranı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların %23,6'sının obez ve %30,9'unun obez öncesi durumda, erkeklerin %16,8'inin obez ve %40,4'ünün obez öncesi durumda olduğu görüldü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2023 yıl sonu itibarıyla 599 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 119, erkek milletvekili sayısının ise 480.

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre 2023 yıl sonu itibarıyla 599 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 119, erkek milletvekili sayısının ise 480.

Meclisteki kadın milletvekili oranı 2007 yılında %9,1 iken, 2023 yılında %19,9 oldu ancak erkeklere göre rakam hala çok düşük kaldı.

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Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise %19,6'ya yükseldi.

Üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı ise %19,6'ya yükseldi.

İstatistiklerde ayrıca kadınların %16,2'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,7 olarak belirlendi.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,7 olarak belirlendi.

Kadın İstatistiklerine Genel Bakış 👇

Kadın İstatistiklerine Genel Bakış 👇

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