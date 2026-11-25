Türkiye'nin Duygusal Haritası Çıkarıldı ve En Kalabalık Grubun Hali Düşündürdü
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Insolve Research, Türkiye'de insanların hayatını hangi duygularla sürdürdüğünü anlamak için 1.067 kişiyle bir araştırma yaptı. Çalışma yaşam memnuniyetini, adalet algısını, aidiyet duygusunu ve alışveriş alışkanlıklarını inceledi. Ortaya çıkan altı ayrı duygu profili, aynı ülkede yaşayan insanların geleceğe ne kadar farklı baktığını gösterdi.
Yaşam memnuniyeti 10 üzerinden 3,5'te kaldı.
Büyük çoğunluk işlerin torpille yürüdüğünü düşünüyor.
Aile en büyük güvence olarak görülüyor.
En kalabalık grup Yorgun Kırgınlar oldu.
En düşük memnuniyet Kabuğuna Çekilenler grubunda ölçüldü.
Dayanışmacı Özlemciler sade bir hayattan yana.
Temkinli İyimserler ikinci büyük grup olarak kaydedildi.
Her Şeye Rağmen Umutlular kendi geleceğine güveniyor.
En yüksek memnuniyet Huzurunu Koruyanlar grubunda görüldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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