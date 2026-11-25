Katılımcıların yüzde 7'sini oluşturan Kabuğuna Çekilenler 10 üzerinden 1,1 puanda kaldı ve Yorgun Kırgınlar ile birlikte araştırmadaki kişilerin yüzde 43,5'ine karşılık geldi. Grupta çaresizlik yüzde 97, bıkkınlık yüzde 95, yalnızlık ise yüzde 89 oranında sık yaşanan duygular arasında bulunuyor.

Sorumlulukları yüzünden kendisine zaman ayıramadığını söyleyenler yüzde 93'e ulaşırken, kendi hayatının düzeleceğine inananlar yalnızca yüzde 1 oldu. Yüzde 99'u Türkiye'nin daha kötüye gideceğini düşünüyor, yüzde 92'si de gündemi günde en az bir kez takip ediyor ve bu takip kaygı ile öfke uyandırıyor. Kendisini sık sık güvende hissedenlerin oranı yüzde 1 düzeyinde, adalete ihtiyaç duyanlar yüzde 73, huzura ihtiyaç duyanlar ise yüzde 61. Para çoğunlukla özgürlük anlamına gelirken uygun fiyat yüzde 99, prestij yüzde 16 oranında önemseniyor, markayla özdeşleşme de yüzde 25 olarak ölçülüyor.