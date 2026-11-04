Her 5 Kişiden Sadece 1'i 'Sevdiğim İş' Dedi: Maaş mı Mutluluk mu Anketinin Sonucu Şaşırttı
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İş hayatının en eski ikilemlerinden biri Onedio okurlarına soruldu: Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı? 30 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ankete 1.940 kişi katıldı. Sonuçlar, artan geçim sıkıntısının okurların tercihlerine de yansıdığını ortaya koydu.
Okurların yüzde 40'ı "Yüksek maaş alırsam zamanla severim" dedi.
Her 5 kişiden biri önce para biriktirmek istiyor.
Sevdiği işi seçenler yüzde 20'de kaldı.
"Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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