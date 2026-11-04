Her 5 Kişiden Sadece 1'i 'Sevdiğim İş' Dedi: Maaş mı Mutluluk mu Anketinin Sonucu Şaşırttı

'Sevdiğim iş, düşük maaş' diyenlerin sayısı ise 388'de kaldı. Yani ankete katılan her 5 kişiden yalnızca biri, düşük maaşa rağmen sevdiği işi yapmayı tercih ediyor.

Sonuçlar, geçim derdinin iş tercihlerine ne kadar yön verdiğini de gösteriyor. Onedio'nun daha önce düzenlediği 'Kaç lira maaş alıyorsun?' anketinde, çalışan katılımcıların yüzde 66'sı aylık 100 bin liranın altında kazandığını söylemişti. Türk-İş'in eylül verilerine göre ise 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aşmıştı.

Tablo, okurların büyük çoğunluğu için 'sevdiği işi yapmak' hayalinin şimdilik maddi güvencenin arkasında kaldığını gösteriyor.