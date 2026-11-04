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Her 5 Kişiden Sadece 1'i 'Sevdiğim İş' Dedi: Maaş mı Mutluluk mu Anketinin Sonucu Şaşırttı

Her 5 Kişiden Sadece 1'i 'Sevdiğim İş' Dedi: Maaş mı Mutluluk mu Anketinin Sonucu Şaşırttı

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 15:30
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Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İş hayatının en eski ikilemlerinden biri Onedio okurlarına soruldu: Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı? 30 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ankete 1.940 kişi katıldı. Sonuçlar, artan geçim sıkıntısının okurların tercihlerine de yansıdığını ortaya koydu.

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Okurların yüzde 40'ı "Yüksek maaş alırsam zamanla severim" dedi.

Okurların yüzde 40'ı "Yüksek maaş alırsam zamanla severim" dedi.

Ankette en çok oyu 770 kişiyle 'Yüksek maaş alırsam zamanla severim' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 39,7'si, iyi bir maaşın işe duyulan sevgiyi de zamanla getireceğine inanıyor.

Buna 'Sevmediğim iş, yüksek maaş' diyen 370 kişi (yüzde 19,1) eklendiğinde, okurların yüzde 58,8'inin doğrudan yüksek maaşı tercih ettiği görülüyor.

Her 5 kişiden biri önce para biriktirmek istiyor.

Her 5 kişiden biri önce para biriktirmek istiyor.

İkinci sırada 412 oyla (yüzde 21,2) 'Önce parayı biriktiririm, sonra sevdiğim işe geçerim' seçeneği yer aldı. Bu grup, hayalindeki işten tamamen vazgeçmese de önce maddi güvenceyi sağlamayı öncelik olarak görüyor.

Bu kesim de hesaba katıldığında, katılımcıların yüzde 80'inin en azından şimdilik maaşı ön plana koyduğu ortaya çıkıyor.

Sevdiği işi seçenler yüzde 20'de kaldı.

Sevdiği işi seçenler yüzde 20'de kaldı.

'Sevdiğim iş, düşük maaş' diyenlerin sayısı ise 388'de kaldı. Yani ankete katılan her 5 kişiden yalnızca biri, düşük maaşa rağmen sevdiği işi yapmayı tercih ediyor.

Sonuçlar, geçim derdinin iş tercihlerine ne kadar yön verdiğini de gösteriyor. Onedio'nun daha önce düzenlediği 'Kaç lira maaş alıyorsun?' anketinde, çalışan katılımcıların yüzde 66'sı aylık 100 bin liranın altında kazandığını söylemişti. Türk-İş'in eylül verilerine göre ise 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 123 bin lirayı aşmıştı.

Tablo, okurların büyük çoğunluğu için 'sevdiği işi yapmak' hayalinin şimdilik maddi güvencenin arkasında kaldığını gösteriyor.

"Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Yüksek maaş alırsam zamanla severim / 770 oy

2. Önce parayı biriktiririm, sonra sevdiğim işe geçerim / 412 oy

3. Sevdiğim iş, düşük maaş / 388 oy

4. Sevmediğim iş, yüksek maaş / 370 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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