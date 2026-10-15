Çalışanların İstediği İdeal Mesai Belli Oldu
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Son günlerde çalışma hayatının gündemlerinden biri de mesai saatlerinin değiştirilmesi ihtimali. Onedio'nun 6-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi çalışma düzeni senin için ideal?' anketine 1.803 kişi katıldı. Okurların tercihi ne tam zamanlı ofis ne de tamamen evden çalışma oldu.
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Hibrit çalışma yüzde 34,7 ile zirvede.
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Her 4 kişiden biri kendi saatlerini belirlemek istiyor, her 5 kişiden biri ise hiç çalışmak istemiyor.
Tam zamanlı ofis yüzde 11,2'de kaldı, tamamen uzaktan çalışma son sırada.
"Hangi çalışma düzeni senin için ideal?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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