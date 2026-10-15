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Çalışanların İstediği İdeal Mesai Belli Oldu

Çalışanların İstediği İdeal Mesai Belli Oldu

Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
15.10.2026 - 10:43
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Son günlerde çalışma hayatının gündemlerinden biri de mesai saatlerinin değiştirilmesi ihtimali. Onedio'nun 6-11 Ekim tarihleri arasında düzenlediği 'Hangi çalışma düzeni senin için ideal?' anketine 1.803 kişi katıldı. Okurların tercihi ne tam zamanlı ofis ne de tamamen evden çalışma oldu.

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Hibrit çalışma yüzde 34,7 ile zirvede.

Hibrit çalışma yüzde 34,7 ile zirvede.

Ankette en çok oyu 625 kişiyle 'Hibrit (haftada 2-3 gün ofis)' seçeneği aldı. Katılımcıların yüzde 34,7'si, haftanın bir kısmını ofiste bir kısmını evde geçirdiği düzeni ideal buluyor.

Bu tercih, son dönemde hayata geçen yasal düzenlemeyle de örtüşüyor. 25 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği değişikliğiyle, işin bir kısmının işyerinde bir kısmının uzaktan yapılması kararlaştırılabilecek. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesine yazılacak.

Her 4 kişiden biri kendi saatlerini belirlemek istiyor, her 5 kişiden biri ise hiç çalışmak istemiyor.

Her 4 kişiden biri kendi saatlerini belirlemek istiyor, her 5 kişiden biri ise hiç çalışmak istemiyor.

İkinci sırada 455 oy ve yüzde 25,2'lik payla 'Serbest, kendi saatlerim' seçeneği yer aldı. Katılımcıların dörtte biri, mesai saatlerine bağlı kalmadan kendi çalışma düzenini kurmak istiyor.

Anketin en çok konuşulacak sonucu ise üçüncü sırada çıktı. 'Çalışmamak, hayal kurmak serbest' seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 347'ye ulaştı. Yani okurların yüzde 19,3'ü, yaklaşık her 5 kişiden biri, ideal çalışma düzeni sorusuna 'hiç çalışmamak' cevabını verdi.

Sabah'ın haberine göre yeni esnek çalışma modelinde haftalık 45 saatlik yasal süre değişmiyor. Ancak işçi ve işveren anlaşırsa mesai 07.00-16.00 ya da 12.00-21.00 gibi farklı saat aralıklarına kaydırılabiliyor.

Tam zamanlı ofis yüzde 11,2'de kaldı, tamamen uzaktan çalışma son sırada.

Tam zamanlı ofis yüzde 11,2'de kaldı, tamamen uzaktan çalışma son sırada.

Klasik ofis düzenini tercih edenlerin oranı oldukça düşük kaldı. 'Tam zamanlı ofis' seçeneğini 202 kişi (yüzde 11,2) işaretledi. Listenin son sırasında ise 174 oyla (yüzde 9,7) 'Tamamen uzaktan' seçeneği yer aldı.

Sonuçlar, okurların ne tamamen ofise ne de tamamen eve bağlı kalmak istediğini gösteriyor. Hibrit ve serbest çalışmayı seçenler bir araya geldiğinde, katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı esnek bir düzenden yana tavır koyuyor.

"Hangi çalışma düzeni senin için ideal?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Hangi çalışma düzeni senin için ideal?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Hibrit (haftada 2-3 gün ofis) / 625 oy

2. Serbest, kendi saatlerim / 455 oy

3. Çalışmamak, hayal kurmak serbest / 347 oy

4. Tam zamanlı ofis / 202 oy

5. Tamamen uzaktan / 174 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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