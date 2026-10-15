Çalışanların İstediği İdeal Mesai Belli Oldu

İkinci sırada 455 oy ve yüzde 25,2'lik payla 'Serbest, kendi saatlerim' seçeneği yer aldı. Katılımcıların dörtte biri, mesai saatlerine bağlı kalmadan kendi çalışma düzenini kurmak istiyor.

Anketin en çok konuşulacak sonucu ise üçüncü sırada çıktı. 'Çalışmamak, hayal kurmak serbest' seçeneğini işaretleyenlerin sayısı 347'ye ulaştı. Yani okurların yüzde 19,3'ü, yaklaşık her 5 kişiden biri, ideal çalışma düzeni sorusuna 'hiç çalışmamak' cevabını verdi.

Sabah'ın haberine göre yeni esnek çalışma modelinde haftalık 45 saatlik yasal süre değişmiyor. Ancak işçi ve işveren anlaşırsa mesai 07.00-16.00 ya da 12.00-21.00 gibi farklı saat aralıklarına kaydırılabiliyor.