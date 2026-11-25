61 Yaşındaki Kuaförün 45 Bin Dolarlık Yüz Germe Dönüşümü: Beverly Hills'li Doktora 'Büyücü' Lakabını Taktılar
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ABD'de sosyal medyayı sallayan bir yüz germe operasyonu, Beverly Hills'te çalışan plastik cerrah Dr. Marc Levin'i bir anda 'büyücü' ilan ettirdi. Güney Afrika kökenli 61 yaşındaki kuaför Helen, 9,5 saat süren ve 45 bin dolara mal olan ameliyatın ardından çıktığı görüntüyle gündem oldu; Levin'in paylaştığı öncesi-sonrası kareleri yorum yağmuruna tutuldu.
[Kaynak: California Post]
Dr. Marc Levin'in paylaştığı kareler, 9,5 saatlik ameliyatın ardından Helen'de ortaya çıkan farkı gözler önüne serdi.
Helen'in 'kapsamlı yüz gençleştirme planı' tam 45 bin dolara mal oldu.
Helen ameliyattan önce 'mutsuz' olduğunu, dışının içindeki kadını yansıtmadığını söylüyor.
Levin'e göre sonuçlar iki üç haftada oturuyor, kesin görüntü ise üç dört ayda ortaya çıkıyor.
Levin'in kendisini 'daha genç bir cerrah' olarak tanımlaması, en yeni tekniklere yöneldiğini gösteriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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