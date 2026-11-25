Kendi ifadesiyle 'dramatik ama fark edilmeyen yüz gençleştirme' yapan Levin, Instagram hesabında hastalarının öncesi ve sonrası görüntülerini düzenli olarak paylaşıyor. Helen'in kareleri ise kısa sürede diğerlerinin önüne geçti.

Beverly Hills'te Levin Facial Plastic Surgery adlı kliniğini işleten doktor, 30 yaşında. Haberde Kuzey Amerika'nın en genç kurul sertifikalı cerrahlarından biri olarak anılıyor. Paylaşımına 'Ne büyük bir dönüşüm! Helen için hiçbir şey ihmal edilmedi.' notunu düştü.