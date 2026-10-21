Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi: Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Görüntüsü Şaşırttı!

Milli atletizm kariyerinin ardından Survivor'a katılarak geniş kitleler tarafından tanınan Nagihan Karadere, yıllar içinde yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Parkurlardaki performansı kadar dobra açıklamaları ve yaşadığı tartışmalarla da gündemden düşmeyen Karadere, yarışma dışında ise özellikle son dönemde görünümündeki değişimle dikkat çekiyor.

Hatırlarsanız daha kısa bir süre önce Nagihan'ın yüzündeki değişim sosyal medyada epey konuşulmuş, geçirdiği estetik işlemlerin ardından eski halinden ne kadar farklı göründüğü gündem olmuştu. Birden fazla estetik müdahale yaptırmasıyla adından söz ettiren Karadere'nin değişimi, takipçileri arasında da farklı yorumlara neden olmuştu.

Görünen o ki Nagihan, görünümünde yenilik yapmaya devam ediyor. Çünkü henüz önceki değişimi konuşulurken bu kez yeni bir işlem yaptırdığını duyurdu!