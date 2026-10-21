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Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi: Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Görüntüsü Şaşırttı!

Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi: Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Görüntüsü Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 22:17
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Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Nagihan Karadere, son dönemde geçirdiği estetik işlemlerle sık sık gündeme geliyor. Daha kısa bir süre önce yüzündeki değişimin boyutuyla konuşulan eski milli atlet, görünümüne yönelik yeni bir adım daha attı. 

Yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını açıklayan Karadere, bu kez iyileşme sürecini de takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. Üstelik yüzündeki belirgin şişlikler henüz inmeden kamera karşısına geçti! Geçirdiği işlemlerin ardından nasıl göründüğünü merak edenler için Nagihan'ın paylaştığı son video oldukça dikkat çekiciydi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Survivor parkurlarındaki hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Nagihan Karadere, son zamanlarda yarışmadaki başarılarından çok geçirdiği estetik işlemlerle konuşuluyor!

Survivor parkurlarındaki hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Nagihan Karadere, son zamanlarda yarışmadaki başarılarından çok geçirdiği estetik işlemlerle konuşuluyor!

Milli atletizm kariyerinin ardından Survivor'a katılarak geniş kitleler tarafından tanınan Nagihan Karadere, yıllar içinde yarışmanın en iddialı ve en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Parkurlardaki performansı kadar dobra açıklamaları ve yaşadığı tartışmalarla da gündemden düşmeyen Karadere, yarışma dışında ise özellikle son dönemde görünümündeki değişimle dikkat çekiyor.

Hatırlarsanız daha kısa bir süre önce Nagihan'ın yüzündeki değişim sosyal medyada epey konuşulmuş, geçirdiği estetik işlemlerin ardından eski halinden ne kadar farklı göründüğü gündem olmuştu. Birden fazla estetik müdahale yaptırmasıyla adından söz ettiren Karadere'nin değişimi, takipçileri arasında da farklı yorumlara neden olmuştu.

Görünen o ki Nagihan, görünümünde yenilik yapmaya devam ediyor. Çünkü henüz önceki değişimi konuşulurken bu kez yeni bir işlem yaptırdığını duyurdu!

Nagihan Karadere, yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Üstelik bu kez sonucu görmek için iyileşme sürecinin tamamlanmasını beklemeden son halini videoyla gösterdi!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karadere, geçirdiği yeni estetik işlemi takipçileriyle paylaştı. Yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını söyleyen ünlü ismin videosunda özellikle yüzündeki belirgin şişlikler dikkat çekti. Daha önce geçirdiği işlemler nedeniyle değişimi zaten merak konusu olan Nagihan'ın, henüz şişlikleri inmeden görüntüsünü paylaşması da son halini görmek isteyenlere yeni bir video sundu.

Elbette yüz gerdirme gibi işlemlerin ardından şişlik ve ödem oluşabildiğini, iyileşme tamamlanmadan ortaya çıkan görüntünün kalıcı sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de belirtelim. Kısa süre önce estetikleriyle konuşulan Nagihan Karadere'nin şimdi bir kez daha yüzüne işlem yaptırması, değişiminin nasıl devam edeceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Bakalım Nagihan'ın şişlikleri indikten sonraki görünümü nasıl olacak?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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