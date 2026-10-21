Yüzünü ve Boynunu Gerdirdi: Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Görüntüsü Şaşırttı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Nagihan Karadere, son dönemde geçirdiği estetik işlemlerle sık sık gündeme geliyor. Daha kısa bir süre önce yüzündeki değişimin boyutuyla konuşulan eski milli atlet, görünümüne yönelik yeni bir adım daha attı.
Yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını açıklayan Karadere, bu kez iyileşme sürecini de takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. Üstelik yüzündeki belirgin şişlikler henüz inmeden kamera karşısına geçti! Geçirdiği işlemlerin ardından nasıl göründüğünü merak edenler için Nagihan'ın paylaştığı son video oldukça dikkat çekiciydi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Survivor parkurlarındaki hırsı ve bitmek bilmeyen enerjisiyle tanıdığımız Nagihan Karadere, son zamanlarda yarışmadaki başarılarından çok geçirdiği estetik işlemlerle konuşuluyor!
Nagihan Karadere, yüz ve boyun bölgesine gerdirme işlemi yaptırdığını açıkladı. Üstelik bu kez sonucu görmek için iyileşme sürecinin tamamlanmasını beklemeden son halini videoyla gösterdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın