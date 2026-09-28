09.00-18.00 Mesaisi Tarihe Karışabilir! Esnek Mesaide 45 Saat Sorusuna Yanıt Geldi
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Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından gözler yeni çalışma düzeninin ayrıntılarına çevrildi. Esnek ve hibrit modelde haftalık çalışma süresinin kısalıp kısalmayacağı, mesai saatlerinin nasıl belirleneceği ve bu haktan kimlerin yararlanabileceği netlik kazandı. Düzenleme özel sektör çalışanlarını ve kamuda işçi statüsündeki personeli kapsıyor, memurlar ise şimdilik kapsam dışında kalıyor. İşte esnek çalışma detayları!
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Haftalık 45 saatlik çalışma süresi yerinde kalıyor: Çalışma saatleri nasıl olacak?
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Maaşı etkileyecek mi?
Mesai bitimi 3 saate kadar ileri kaydırılacak.
Talep yazılı yapılacak, işveren 30 gün içinde yanıt verecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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