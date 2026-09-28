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09.00-18.00 Mesaisi Tarihe Karışabilir! Esnek Mesaide 45 Saat Sorusuna Yanıt Geldi

09.00-18.00 Mesaisi Tarihe Karışabilir! Esnek Mesaide 45 Saat Sorusuna Yanıt Geldi

çalışma saatleri Resmi Gazete
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 12:14
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Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından gözler yeni çalışma düzeninin ayrıntılarına çevrildi. Esnek ve hibrit modelde haftalık çalışma süresinin kısalıp kısalmayacağı, mesai saatlerinin nasıl belirleneceği ve bu haktan kimlerin yararlanabileceği netlik kazandı. Düzenleme özel sektör çalışanlarını ve kamuda işçi statüsündeki personeli kapsıyor, memurlar ise şimdilik kapsam dışında kalıyor. İşte esnek çalışma detayları!

Kaynak: Sabah

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Haftalık 45 saatlik çalışma süresi yerinde kalıyor: Çalışma saatleri nasıl olacak?

Haftalık 45 saatlik çalışma süresi yerinde kalıyor: Çalışma saatleri nasıl olacak?

Yeni düzenlemede en çok merak edilen konu, çalışma süresinin kısalıp kısalmayacağıydı. Taslak çalışmada haftalık 45 saatlik yasal sürenin düşürülmesine yönelik bir madde bulunmuyor. Değişen şey, bu sürenin güne ve saate nasıl dağıtılacağı.

Sabah'ta yer alan habere göre esnek çalışma modeli, alışılmış 09.00-18.00 mesaisinin dışına çıkılmasına imkan tanıyor. İşçi ile işveren anlaşırsa mesai 07.00'de başlayıp 16.00'da bitebiliyor ya da 12.00-21.00 arasına kaydırılabiliyor. Çalışma gün ve saatleri iki tarafın ortak kararıyla belirleniyor, düzen haftalık 40 saate göre de ayarlanabiliyor.

Modelin tek bir kalıbı yok. Evden ya da kafeden yürütülen uzaktan çalışma, dönemsel çalışma, esnek saatler, haftanın bazı günlerinin ofiste bazılarının evde geçtiği hibrit düzen, yarı zamanlı çalışma ve iş haftasının daha az güne sıkıştırıldığı uygulama bu kapsamda değerlendiriliyor.

Maaşı etkileyecek mi?

Maaşı etkileyecek mi?

Çalışanların en büyük endişesi olan maaş konusunda da net bir mesaj var: Esnek düzene geçen çalışanın kazancında düşüş yaşanmayacak. Bu kişiler tam zamanlı çalışanlarla aynı sosyal haklardan yararlanacak. Prim günü ve analık yardımı gibi haklara erişimin kolaylaştırılması, denetim mekanizmalarının da güçlendirilmesi planlanıyor.

Mesai bitimi 3 saate kadar ileri kaydırılacak.

Mesai bitimi 3 saate kadar ileri kaydırılacak.

Kamuda uygulama tüm kurumlarda aynı anda başlamayacak, seçili kurumlarla adım adım hayata geçirilecek. Burada 'çekirdek zaman' ve 'esnek zaman' ayrımı öne çıkıyor. Çekirdek zaman, personelin kurumda bulunmak zorunda olduğu en fazla 5 saatlik dilimi ifade ediyor. Kalan esnek zamanda ise çalışan işini istediği yerden yürütebilecek. Günlük 8 saatlik süre korunurken mesai başlangıcı 2 saat öne çekilebilecek, bitiş saati de 3 saate kadar ileri kaydırılabilecek.

Talep yazılı yapılacak, işveren 30 gün içinde yanıt verecek.

Talep yazılı yapılacak, işveren 30 gün içinde yanıt verecek.

Yönetmeliğin 9. maddesinde yapılan değişiklikle işçinin hangi günler işyerinde, hangi günler uzaktan çalışacağı ve çalışma saatleri artık iş sözleşmesine yazılacak. Mevcut sözleşmeler de bu çerçevede yenilenecek.

Süreç işçinin talebiyle başlıyor. Çalışma düzeninde değişiklik isteyen işçi bunu işverene yazılı olarak iletiyor, işveren de kabul ya da ret kararını 30 gün içinde bildiriyor. Taraflar uzlaşırsa yeni düzen yazılı iş sözleşmesine ekleniyor. Uzaktan çalışma kaynaklı davalar genellikle işçi lehine sonuçlansa da davanın niteliğine göre düşürülebildiği de biliniyor.

Düzenlemenin arkasında birkaç hedef bulunuyor. Kadınların hem iş hayatında kalması hem de aile yaşamının desteklenmesi, doğurganlık oranlarının artırılması ve 15-29 yaş arasındaki genç işsizliğin azaltılması bunların başında geliyor. Model özellikle Z kuşağında ilgi görürken imalat sektöründe yarım ve tam gün ihtiyaçlarının da dikkate alınacağı belirtiliyor. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da esnek ve uzaktan çalışmaya yer verildi. Hükümet, düzenlemeyi uygulamaya koymadan önce işçi ve işveren örgütleriyle müzakere yürütecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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