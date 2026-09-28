09.00-18.00 Mesaisi Tarihe Karışabilir! Esnek Mesaide 45 Saat Sorusuna Yanıt Geldi

Yeni düzenlemede en çok merak edilen konu, çalışma süresinin kısalıp kısalmayacağıydı. Taslak çalışmada haftalık 45 saatlik yasal sürenin düşürülmesine yönelik bir madde bulunmuyor. Değişen şey, bu sürenin güne ve saate nasıl dağıtılacağı.

Sabah'ta yer alan habere göre esnek çalışma modeli, alışılmış 09.00-18.00 mesaisinin dışına çıkılmasına imkan tanıyor. İşçi ile işveren anlaşırsa mesai 07.00'de başlayıp 16.00'da bitebiliyor ya da 12.00-21.00 arasına kaydırılabiliyor. Çalışma gün ve saatleri iki tarafın ortak kararıyla belirleniyor, düzen haftalık 40 saate göre de ayarlanabiliyor.

Modelin tek bir kalıbı yok. Evden ya da kafeden yürütülen uzaktan çalışma, dönemsel çalışma, esnek saatler, haftanın bazı günlerinin ofiste bazılarının evde geçtiği hibrit düzen, yarı zamanlı çalışma ve iş haftasının daha az güne sıkıştırıldığı uygulama bu kapsamda değerlendiriliyor.