Çalışma Hayatında Yeni Dönem Geliyor: Kreş, Uzaktan Çalışma ve Esnek Mesai İmkanı Sunulacak
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Çalışma hayatında önemli bir dönüşüm kapıda. Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ında (OVP), atıl iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla kreş hizmetlerinden uzaktan çalışmaya, esnek mesai düzenlemelerinden ebeveyn iznine kadar geniş bir paket yer alıyor. Anadolu Ajansı muhabirinin OVP'den yaptığı derlemeye göre, özellikle çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar ve kadınlar bu değişikliklerin merkezinde bulunuyor.
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Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak için bütüncül bir politika paketi devreye giriyor.
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Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlara kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam imkanı sunulacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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