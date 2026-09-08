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Çalışma Hayatında Yeni Dönem Geliyor: Kreş, Uzaktan Çalışma ve Esnek Mesai İmkanı Sunulacak

Çalışma Hayatında Yeni Dönem Geliyor: Kreş, Uzaktan Çalışma ve Esnek Mesai İmkanı Sunulacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2026 - 10:22
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Çalışma hayatında önemli bir dönüşüm kapıda. Hükümetin 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ında (OVP), atıl iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla kreş hizmetlerinden uzaktan çalışmaya, esnek mesai düzenlemelerinden ebeveyn iznine kadar geniş bir paket yer alıyor. Anadolu Ajansı muhabirinin OVP'den yaptığı derlemeye göre, özellikle çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar ve kadınlar bu değişikliklerin merkezinde bulunuyor.

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Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak için bütüncül bir politika paketi devreye giriyor.

Atıl iş gücünü ekonomiye kazandırmak için bütüncül bir politika paketi devreye giriyor.
www.tgrthaber.com

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, potansiyel iş gücünün ekonomik faaliyete katılımını artırmak amacıyla iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak.

İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek. Erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak; çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitimin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacak.

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak. Sosyal yardım alan bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik programlar da yaygınlaştırılacak.

Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlara kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam imkanı sunulacak.

Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlara kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam imkanı sunulacak.
www.tgrthaber.com

Programın öne çıkan başlıklarından biri, çocuk bakımı nedeniyle iş gücüne katılamayan bireylere yönelik düzenlemeler oldu. Buna göre, çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için işletmelerin kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları desteklenecek. İş ve yaşam uyumunun sağlanması ve çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla çalışma günlerinin ayarlanmasına ve esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları da yürütülecek.

Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün iş birliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak; iş yerlerindeki kreş ve bakım hizmeti sunumu, özellikle kadınların istihdamını desteklemek amacıyla geliştirilecek. Ebeveyn izni de bakım sorumluluklarının eşler arasında daha dengeli paylaşılmasına imkan tanıyacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasındaki bağlantının güçlendirilmesi de planlanıyor. Yeniden beceri kazandırma, takip ve eşleştirme mekanizmalarıyla bu programlara katılanların, iş gücü açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdama geçişleri desteklenecek. Uygulamaların 2027-2029 döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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