Çalışma Hayatında Yeni Dönem Geliyor: Kreş, Uzaktan Çalışma ve Esnek Mesai İmkanı Sunulacak

AA muhabirinin, 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, atıl iş gücünün azaltılmasını hedefleyen bütüncül politikalar hayata geçirilecek. Bu kapsamda, potansiyel iş gücünün ekonomik faaliyete katılımını artırmak amacıyla iş gücü piyasasına girişin önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak.

İş gücü piyasası dışında kalan bireylerin kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek. Erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak; çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitimin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacak.

Potansiyel iş gücünde bulunan bireyler iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek, profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımları artırılacak. Sosyal yardım alan bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik programlar da yaygınlaştırılacak.